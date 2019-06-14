Son Dakika Haberleri: Suat Kaya, Akhisarspor yolunda
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Suat Kaya, Akhisarspor yolunda

58 dakika önce

SPOR Toto Süper Lig'e veda edip 7 sezon sonra 1'inci Lig'e dönen Akhisarspor'un, son olarak Menemen Belediyespor'u 2'nci Lig'de şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Suat Kaya ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

Suat Kaya, Akhisarspor yolunda, System.String[]
SPOR Toto Süper Lig'e veda edip 7 sezon sonra 1'inci Lig'e dönen Akhisarspor'un, son olarak Menemen Belediyespor'u 2'nci Lig'de şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Suat Kaya ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Almanya, Yunanistan ve Kuveyt'ten teklifler alan deneyimli çalıştırıcının da Türkiye'de kalmak istediği ve Akhisarspor'un teklifine olumlu yaklaştığı bildirildi.
Yeşil-siyahlıların 20 Haziran'da yapılacağı iddia edilen genel kurulunda aday olacak mevcut Başkan Hüseyin Eryüksel'in seçim biter bitmez Kaya ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Yeniden Süper Lig'e dönmek için kesenin ağzını açmayı planlayan Akhisarspor'un Suat Kaya yönetiminde güçlü bir kadro kuracağı vurgulandı.


- Akhisar
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:35 Kaynak: DHA
Menemen Belediyespor, Suat Kaya, Spor
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