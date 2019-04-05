Son Dakika Haberleri: Suat Kaya: Manisa'da Kaybetmeyeceğiz

Suat Kaya: Manisa'da Kaybetmeyeceğiz

2 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta hafta içi mesaisinde evinde Etimesgut Belediyespor'a 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 yenilip şampiyonluk yolunda darbe yiyen Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya önemli açıklamalarda bulundu.

Suat Kaya: Manisa'da Kaybetmeyeceğiz, System.String[]


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta hafta içi mesaisinde evinde Etimesgut Belediyespor'a 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 yenilip şampiyonluk yolunda darbe yiyen Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya önemli açıklamalarda bulundu. İç sahada hiç ummadık bir mağlubiyet aldıklarını anlatan deneyimli teknik adam, "Elimizdeki avantajı koruyamadık. Yensek çok farklı durumda olabilirdik. Ancak rakiplerimizin de puanlar kaybetmesi bize yaradı. Fakat her zaman böyle olmaz. Bu hafta zirve yarışındaki en önemli rakip Manisa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacağız. Oradan mutlaka yenilmeden döneceğiz" dedi. 

Manisa'da önceliklerinin kazanmak olduğunu dile getiren Suat Kaya, "Takımımız her karşılaşmaya 3 puan parolasıyla çıkar. Zirve mücadelesi veren rakiplerimizi içeride dışarıda yenmişti. Manisa BŞB'ye karşı kazanmalıyız. Ancak böyle kritik deplasman maçlarında yenilmemek yanı puan almak da çok önemli. Artık son 5 haftaya girdik. İşin şakası yok. Camiamızın uzun zamandır beklediği şampiynluğu vermemek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. İlçemize ve İzmir'e kupa getirmek istiyoruz" yorumunu yaptı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:31 Kaynak: DHA

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