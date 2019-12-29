Suat Kaya'nın yeni adresi belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Suat Kaya'nın yeni adresi belli oldu - Son Dakika Spor

Suat Kaya'nın yeni adresi belli oldu

6 saat önce

1 ay önce göreve gelen ve takımın başında çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan tecrübeli teknik direktör Giray Bulak ile yollar ayrılmıştı.

Suat Kaya'nın yeni adresi belli oldu, System.String[]

1 ay önce göreve gelen ve takımın başında çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan tecrübeli teknik direktör Giray Bulak ile yollar ayrılmıştı.


Teknik direktör arayışlarına başlayan İstanbul ekibi Suat Kaya ile görüşme gerçekleştirdi. Tarafların büyük oranda anlaşma sağladığı ifade edildi.


Suat Kaya Menemen Belediyespor'u şampiyon yaparak TFF 1. Lig'e çıkardıktan sonra son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'u çalıştırmıştı.


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Giray Bulak, Suat Kaya, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:44 
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