Suat Kaya'nın yeni adresi belli oldu

1 ay önce göreve gelen ve takımın başında çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan tecrübeli teknik direktör Giray Bulak ile yollar ayrılmıştı.



Teknik direktör arayışlarına başlayan İstanbul ekibi Suat Kaya ile görüşme gerçekleştirdi. Tarafların büyük oranda anlaşma sağladığı ifade edildi.



Suat Kaya Menemen Belediyespor'u şampiyon yaparak TFF 1. Lig'e çıkardıktan sonra son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'u çalıştırmıştı.



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