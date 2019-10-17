Son Dakika Haberleri: Suat Serdar'dan tepki çeken asker selamı açıklaması! Ozan Kabak için...
Son Dakika Spor Suat Serdar'dan tepki çeken asker selamı açıklaması! Ozan Kabak için...

Suat Serdar'dan tepki çeken asker selamı açıklaması! Ozan Kabak için...

27 dakika önce

Alman basınına konuşan Suat Serdar, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile oynadığı maçlarda yaptığı asker selamına karşı olduğunu açıkladı.

Suat Serdar'dan tepki çeken asker selamı açıklaması! Ozan Kabak için..., System.String[]

Alman basınına konuşan Suat Serdar, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile oynadığı maçlarda yaptığı asker selamına karşı olduğunu açıkladı.


Schalke'de forma giyen Serdar, Fransa maçının sonunda asker selamı veren takım arkadaşı Ozan Kabak adına da konuşarak, "Biz savaşa karşıyız, Ozan da öyle. Yaptığı asker selamı hareketi de o amaçla değil, medya abartıyor." dedi. Suat Serdar'ın Ozan adına da konuşması tepki çekti.


Bu sözler üzerine Ozan Kabak'ın ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.


Şenol Güneş, Suat Serdar'a tepki göstermişti


22 yaşındaki futbolcuyla görüştüğünü söyleyen Güneş, "Suat Serdar ve babasıyla görüşmeler yapıldı. Aynı gün 3 maça gittik sırf Suat için. Geleceğini söyledi, babası da söyledi. Evrakları bekledik göndermediler. Bu hafta içerisinde Almanya'ya çağrıldığını duyurduk. Evraklarını verdi mi bilmiyorum." demişti.


Almanya'yı seçmesi halinde bunu açıkça söylemesi gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Almanya'yı seçtiyse bu Türkiye'nin ayıbı değil. Gizlemeye gerek yok. Daha önce Almanya'ya alınmayacağı söylüyordu. O yüzden belki de bizi kenara koydu. Tercihlerini başka şekilde yaparlarsa açık açık söylesinler. Kimseye neden böyle seçim yaptın demeyiz. Eğer gitmişse hayırlı olsun. Bu Milli Takım herkesin seveceği, saygı duyacağı bir takım olacaktır. İnce hesaplarla bu hayat devam etmez" şeklinde konuşmuştu.

Ozan Kabak, Türkiye, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:32 
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