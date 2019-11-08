Son Dakika Haberleri: Suat Serdar, İlkay Gündoğan ve Emre Can, Almanya aday kadrosunda!
Son Dakika Spor Suat Serdar, İlkay Gündoğan ve Emre Can, Almanya aday kadrosunda!

Suat Serdar, İlkay Gündoğan ve Emre Can, Almanya aday kadrosunda!

7 saat önce

Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda 16 Kasım'da Belarus ile 19 Kasım'da da Kuzey İrlanda ile sahasında karşılaşacak Alman Milli Takımı'nın 24 kişilik aday kadrosu teknik direktör Joachim Löw tarafından belirlendi.

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Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda 16 Kasım'da Belarus ile 19 Kasım'da da Kuzey İrlanda ile sahasında karşılaşacak Alman Milli Takımı'nın 24 kişilik aday kadrosu teknik direktör Joachim Löw tarafından belirlendi.


Löw, kadroda 3 Türk asıllı futbolcuya da yer verdi. Deneyimli teknik adam, Schalke 04'e forma giyen Suat Serdar, Juventus'ta oynayan Emre Can ile Manchester City'de top koşturan İlkay Gündoğan'ı kadroya çağırdı.


Almanya A Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:


Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Bernd Leno (Arsenal)


Savunma: Emre Can (Juventus), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Köln), Lukas Klostermann (Leipzig), Robin Koch (Freiburg), Nico Schulz (Borusssia Dortmund), Niklas Stark (Hertha Berlin), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)


Orta saha: Nadiem Amiri, Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich (Bayern Münih), İlkay Gündoğan (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid), Sebastian Rudy (Hoffenheim), Suat Serdar (Schalke 04)


Forvet: Marco Reus (Borussia Dortmund), Timo Werner (Leipzig), Luca Waldschmidt (Freiburg)

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İlkay Gündoğan, Emre Can, Almanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:20 
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