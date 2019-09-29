Son Dakika Haberleri: Suat tekelioğlu son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Spor Haber

Suat tekelioğlu son yolculuğuna uğurlandı

2 dakika önce

Trabzonspor İzleme Komitesi'nde görev yapan ve dün kalp rahatsızlığı nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybeden Suat Tekelioğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Suat tekelioğlu son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Trabzonspor İzleme Komitesi'nde görev yapan ve dün kalp rahatsızlığı nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybeden Suat Tekelioğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir dönem Trabzonspor'da futbol oynayan, uzun yıllar Türk futboluna hizmet eden ve Trabzonspor İzleme Komitesi'nde görev yapan Suat Tekelioğlu için İskenderpaşa Camii'nde tören düzenlendi. Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazına Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler, kulüp çalışanları, siyasi parti mensupları, çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Tekelioğlu'nun yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazının ardından, Suat Tekelioğlu'nun naaşı, Boztepe'de bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Suat Tekelioğlu'nun cenaze namazından görüntüler

-Detaylar

Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde 11 milyon lira gelir elde etti!
Fatih Terim 6 oyuncunun biletini kesti! Galatasaray-PSG maçını Szymon Marciniak yönetecek Fikret Orman'dan başkanlık için dönüş sinyali

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 13:35:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suat tekelioğlu son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]