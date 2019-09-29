Son Dakika Haberleri: Suat Tekelioğlu son yolculuğuna uğurlandı
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Suat Tekelioğlu son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Trabzonspor'da bir dönem forma giyen ve kulübün izleme komitesinde görev yapan Suat Tekelioğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Suat Tekelioğlu son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Trabzon spor'da bir dönem forma giyen ve kulübün izleme komitesinde görev yapan Suat Tekelioğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

61 yaşında vefat eden Tekelioğlu için İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, çeşitli spor kulüplerinden yöneticiler ve çok sayıda kişi katıldı.

Tekelioğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Boztepe Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Tekelioğlu, Trabzonspor'da forma giymesinin yanı sıra bölgesel ve farklı liglerdeki takımlarda da antrenör olarak görev yapmıştı. Tekelioğlu aynı zamanda Trabzonspor'un eski antrenörü Sadi Tekelioğlu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Hayri Tekelioğlu ve eski Trabzonspor yöneticisi Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu'nun kardeşiydi.

Trabzonspor, İYİ Parti, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:56 Kaynak: AA
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