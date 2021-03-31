Suavi'nin eşi Gönül Yılman Saygan'dan yamalı pantolon açıklaması: Hayır utanmıyorum! - Son Dakika

Suavi'nin eşi Gönül Yılman Saygan'dan yamalı pantolon açıklaması: Hayır utanmıyorum!

31.03.2021 12:40
Suavi'nin eşi Gönül Yılman Saygan'dan yamalı pantolon açıklaması: Hayır utanmıyorum!, System.String[]

Minik kızın pantolonundaki yama, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Minik kızın pantolonundaki yama, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Bazı takipçileri Gönül Yılman'ı sert bir dille eleştirdi.

Eleştiri kadar destek mesajları da alan Gönül Yılman, konuya Twitter sayfasında açıklık getirdi.

"Kızımın yayınladığım videosunda pantolonunda yama var diye bir kaç mesaj aldım. Evet yama var, hayır utanmıyorum. Kızımın bir çok pantolonunda yama var, çünkü hızla eskitiyor ve yırtılan pantolonu atmak yerine yama yaptırıp yeniden giydiriyoruz. Hem terziler kazanıyor hem biz."

Tartışmalar bitmeyince Gönül Yılman, yeni bir yazılı açıklama daha yaptı.

"Şu yama meselesine bir açıklama getireyim konu kapansın. Sanıyorum 5 gün önce bir video paylaştım. Videoda kızımda yamalı bir pantolon var. O sorun değil. Benim her tweet'ime nedenini bilmediğim bir şekilde tuhaf tepkiler gelir. Daha önce de "Seni de aileni de sevmiyorum" yazdı biri. Bu mesajları okur, polemik olmasın diye siler engeller geçerim. Bu sefer yama ile dalga geçen ve beni içki stoğu yapan ancak kızına pantolon almayan biri olarak itham eden bir mesaj geldi, yine okudum sildim geçtim. Ancak dayanamadım bir tweet yazdım. Yazdığım hiçbir tweet'i yürüsün yada ilgi görsün diye yazmam. Beni takip edenler bilir, aklıma ne eserse yazarım. Daha ilgi gören tweet'ler de oldu. Beğenilerin bana bir getirisi yok, umrumda da değil. Bir süre sonra sessize alıyorum zaten. Ancakbu tweet yine ilgi gördü. İyi ki gördü çünkü şahane fikirler ve müthiş bir geri dönüşüm ağı oldu neredeyse. İyi de oldu. Bu mesela neden rahatsız eder insanları? Yürüyen tweet'lerin bir getirisi var da ben mi bilmiyorum?"

Suavi'nin eşi Gönül Yılman Saygan'dan yamalı pantolon açıklaması: Hayır utanmıyorum!

Twitter, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Suavi'nin eşi Gönül Yılman Saygan'dan yamalı pantolon açıklaması: Hayır utanmıyorum! - Son Dakika Magazin


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