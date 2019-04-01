Son Dakika Haberleri: Subaru Güvenlikte Bir Adım Daha İleri Gitti

Subaru Güvenlikte Bir Adım Daha İleri Gitti

1 dakika önce

CARMEDYA – Subaru Gelişmiş Otomatik Çarpışma Bildirim sistemiyle  güvenlik konusunu bir adım daha ileri götürmek istiyor. Subaru, günümüze kadar en güvenli markalar listesinde üst sıralara oynamıştı. Geliştirdiği teknolojiler ile ön plana çıkan marka, yeni bir teknoloji ile güvenlik konusunda daha ileri gitmek istiyor. Marka Japonya’da satışa sunduğu modellerini Gelişmiş Otomatik Çarpışma Bildirim sistemi D-Call Net...The post Subaru güvenlikte bir adım daha ileri gitti appeared first on Carmedya.

Subaru Güvenlikte Bir Adım Daha İleri Gitti, System.String[]
CARMEDYA - Subaru Gelişmiş Otomatik Çarpışma Bildirim sistemiyle  güvenlik konusunu bir adım daha ileri götürmek istiyor.



Subaru, günümüze kadar en güvenli markalar listesinde üst
sıralara oynamıştı. Geliştirdiği teknolojiler ile ön plana çıkan marka, yeni
bir teknoloji ile güvenlik konusunda daha ileri gitmek istiyor. Marka Japonya'da
satışa sunduğu modellerini Gelişmiş Otomatik Çarpışma Bildirim sistemi D-Call
Net ile donatacağını açıkladı. Bu sayede Subaru, otomobil üreticileri ve servis
sağlayıcılarının oluşturduğu kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Acil Tıbbi
Helikopter Ağı'na (HEM-Net) da katılmış olacak. Subaru'nun da katılımıyla
Japonya genelinde trafik kazası mağdurlarının hayatta kalma oranındaki
iyileşmelere katkıda bulunan Acil Tıbbi Helikopter Ağı'nda yer alan şirket
sayısı 9'a yükselecek.



Otomatik veri analizi takibi

Araç bağlantı teknolojisini kullanan gelişmiş bir otomatik
çarpışma bildirim sistemi olan D-Call Net, Japonya'da yaklaşık 2,8 milyon kaza
vakası verisi kullanan bir algoritmaya sahip. Bu algoritmaya dayanarak D-Call Net,
bir trafik kazası meydana geldiğinde otomatik bir veri analizi yapıp kazada
ölümcül ve ağır yaralanma olasılığını tahmin ediyor. Bu verilerin işlenmesinin
hemen ardından sistem hava veya kara ambulansı gönderme kararı alıyor. Trafik
kazalarından kurtarılan yaşam sayısını artırmak amacıyla işleyen bu sistem
Japonya'daki yaklaşık 730 itfaiyenin yanı sıra, 46 hava ambulansına ve 37
ilçede yer alan 54 hastaneye kaza ile ilgili bilgileri iletiyor.

Ölümleri azalatacak

Süregelen araştırmalar, D-Call Net®'in trafik kazası
mağdurlarının bir sağlık uzmanı ile ilk temaslarını sağlamadaki süreleri
azaltabileceğini gösteriyor. Bu sayede sağlık uzmanı ile kazazedenin ilk teması
yaklaşık 17 dakika içerisinde sağlanıyor. Diğer bulgular, sistemin Japonya
yollarındaki tüm araçlarda bulunması durumunda, karayolu trafik ölümlerinin her
yıl 282 kişi azaltılabileceğini gösteriyor.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:07 

Otomobil
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