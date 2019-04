Subaru Güvenlikte Bir Adım Daha İleri Gitti

CARMEDYA - Subaru Gelişmiş Otomatik Çarpışma Bildirim sistemiyle güvenlik konusunu bir adım daha ileri götürmek istiyor.







Subaru, günümüze kadar en güvenli markalar listesinde üst

sıralara oynamıştı. Geliştirdiği teknolojiler ile ön plana çıkan marka, yeni

bir teknoloji ile güvenlik konusunda daha ileri gitmek istiyor. Marka Japonya'da

satışa sunduğu modellerini Gelişmiş Otomatik Çarpışma Bildirim sistemi D-Call

Net ile donatacağını açıkladı. Bu sayede Subaru, otomobil üreticileri ve servis

sağlayıcılarının oluşturduğu kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Acil Tıbbi

Helikopter Ağı'na (HEM-Net) da katılmış olacak. Subaru'nun da katılımıyla

Japonya genelinde trafik kazası mağdurlarının hayatta kalma oranındaki

iyileşmelere katkıda bulunan Acil Tıbbi Helikopter Ağı'nda yer alan şirket

sayısı 9'a yükselecek.







Otomatik veri analizi takibi



Araç bağlantı teknolojisini kullanan gelişmiş bir otomatik

çarpışma bildirim sistemi olan D-Call Net, Japonya'da yaklaşık 2,8 milyon kaza

vakası verisi kullanan bir algoritmaya sahip. Bu algoritmaya dayanarak D-Call Net,

bir trafik kazası meydana geldiğinde otomatik bir veri analizi yapıp kazada

ölümcül ve ağır yaralanma olasılığını tahmin ediyor. Bu verilerin işlenmesinin

hemen ardından sistem hava veya kara ambulansı gönderme kararı alıyor. Trafik

kazalarından kurtarılan yaşam sayısını artırmak amacıyla işleyen bu sistem

Japonya'daki yaklaşık 730 itfaiyenin yanı sıra, 46 hava ambulansına ve 37

ilçede yer alan 54 hastaneye kaza ile ilgili bilgileri iletiyor.



Ölümleri azalatacak



Süregelen araştırmalar, D-Call Net®'in trafik kazası

mağdurlarının bir sağlık uzmanı ile ilk temaslarını sağlamadaki süreleri

azaltabileceğini gösteriyor. Bu sayede sağlık uzmanı ile kazazedenin ilk teması

yaklaşık 17 dakika içerisinde sağlanıyor. Diğer bulgular, sistemin Japonya

yollarındaki tüm araçlarda bulunması durumunda, karayolu trafik ölümlerinin her

yıl 282 kişi azaltılabileceğini gösteriyor.



