Subaru XV'de Kasım fırsatı
31 dakika önce
Subaru, Kasım ayında XV modeline uygun faiz oranıyla sahip olma fırsatı sunuyor.
Subaru, Kasım ayında XV modeline uygun faiz oranıyla sahip olma fırsatı sunuyor.
Kasım ayı sonuna kadar devam edecek olan kampanya kapsamında Subaru XV Xtreme modeline sahip olmak isteyenler 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0.64 faiz oranından yararlanabilecekler.
Garanti Bankası ile birlikte gerçekleştirilen çalışma ile Subaru müşterileri, kullanacakları kredi miktarı ve süresine göre cazip faiz oranları üzerinden taşıt kredisi kullanabilecekler.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39
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