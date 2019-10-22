Son Dakika Haberleri: Subaru XV'de Kasım fırsatı
Son Dakika Otomobil Subaru XV'de Kasım fırsatı

Subaru XV'de Kasım fırsatı

31 dakika önce

Subaru, Kasım ayında XV modeline uygun faiz oranıyla sahip olma fırsatı sunuyor.

Subaru XV'de Kasım fırsatı, System.String[]

Subaru, Kasım ayında XV modeline uygun faiz oranıyla sahip olma fırsatı sunuyor.



Kasım ayı sonuna kadar devam edecek olan kampanya kapsamında Subaru XV Xtreme modeline sahip olmak isteyenler 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0.64 faiz oranından yararlanabilecekler.


Garanti Bankası ile birlikte gerçekleştirilen çalışma ile Subaru müşterileri, kullanacakları kredi miktarı ve süresine göre cazip faiz oranları üzerinden taşıt kredisi kullanabilecekler.


Subaru, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aleyna Tilki'nin gizemli sevgilisi, modacı Gülnur Güneş'in erkek kardeşi çıktı
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 7 kuruş zam geldi Vergi paketinin ayrıntıları netleşmeye başladı: 5 milyon TL'lik eve yeni vergi geliyor Tüzük ve program çalışmalarını sürdüren Davutoğlu Kasım'da, Babacan Aralık'ta partisini kuracak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 12:10:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Subaru XV'de Kasım fırsatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]