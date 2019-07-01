Subaşı Mahallesi'nin deresi temizlendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere temizlikleriyle taşkın tehlikesini ortadan kaldırırken, daha temiz bir çevre oluşumuna da katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Turgutlu ilçesi Subaşı Mahallesi'nde 600 metrelik dere temizlik çalışmasını tamamladı. Çalışma ile hem dere yatağında havaların ısınması ile oluşan kötü koku sorunu ortadan kalkacak hem de yaz aylarında yaşanan ani yağışlarda taşkın yaşanma riski son bulacak.

"KÖTÜ KOKU SORUNU ORTADAN KALKACAK"

Subaşı Mahalle Muhtarı Sami Tezcan, "MASKİ Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarından memnunuz. Dere temizlik çalışmaları özellikle kötü koku sorununun ortadan kaldırılması açısından çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.