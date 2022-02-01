Şubat 2022 Dünya Gündemi - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, NATO savunma bakanlarının ve Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Belçika'nın başkenti Brüksel'de ayrı ayrı düzenleyeceği toplantılar ile AB- Afrika Zirvesi şubat ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Almanya'daki cumhurbaşkanlığı seçimi ve 3 gün sürecek Münih Güvenlik Konferansı ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığının Rusya'ya geçecek olması da şubat ayının önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Şubat ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Şubat:

ABD Senatosunda ülkenin Sudan politikasına ilişkin oturum düzenlenecek.

BMGK dönem başkanlığı Rusya'ya geçecek.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Ukrayna'yı ziyaret edecek.

Brüksel'de Avrupa Parlamentosunda, 2021 Sakharov Ödülleri'nin finalisti Afgan kadınlar, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed'in katılımıyla iki gün sürecek Afgan Kadınları Günleri etkinliği yapılacak.

Avrupa Parlamentosunda NATO Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi uzmanlarının katılımıyla Rusya ve Çin ile dijital alandaki tehditler konulu oturumlar düzenlenecek.

Avrupa Parlamentosunda "AB'nin (gelişmekte olanlar da dahil) üçüncü ülkelerle diyalogları" konulu oturum gerçekleştirilecek.

Arnavutluk Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı İlir Meta'nın anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle görevden alınmasına yönelik talebin mecliste onaylanması hakkındaki kararı görüşecek.

3 Şubat:

İtalya Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilen Sergio Mattarella, yemin ederek ikinci 7 yıllık görev dönemine başlayacak.

4 Şubat:

Eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) yöneticilerinin Lahey'deki Özel Mahkemede yargılamaları devam edecek.

6 Şubat:

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Washington'a 2 günlük ziyarette bulunacak.

10 Şubat:

Almanya'da Uluslararası Berlinale Film Festivali başlayacak.

12 Şubat:

İtalya'da Venedik Karnavalı gerçekleştirilecek.

13 Şubat:

Almanya'da cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlenecek.

İspanya'nın Castilla y Leon özerk yönetiminde yerel parlamento seçimleri yapılacak.

16 Şubat:

Brüksel'de iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları toplantısı yapılacak.

17 Şubat:

Brüksel'de iki gün sürecek AB-Afrika Zirvesi düzenlenecek.

Kosova'nın 14. bağımsızlık yıl dönümü kutlanacak.

18 Şubat:

Almanya'da 3 gün sürecek Münih Güvenlik Konferansı başlayacak.

19 Şubat:

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırının 2. yılında anma etkinlikleri yapılacak.

20 Şubat:

NATO'nun her yıl İtalya'nın güneyinde Akdeniz açıklarında denizaltı savunma harbi tatbikatı Dynamic Manta başlayacak. Tatbikat 3 Mart'a kadar sürecek.

21 Şubat:

Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları toplanacak.

22 Şubat:

Brüksel'de AB ülkelerinin AB işlerinden sorumlu bakanlarının katılımıyla Genel İşler Konseyi toplantısı yapılacak.

28 Şubat:

Brüksel'de Europol ile Ortak Parlamento İnceleme Grubunun 10. Toplantısı yapılacak.