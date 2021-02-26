Şubat ayı halk toplantısı yapıldı - Son Dakika

Erzincan'ın İliç ilçesi Şubat ayı halk toplantısı İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu başkanlığında, Boyalık köyünde gerçekleştirildi.

Toplantıda tek tek vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu köylülerden gelen istek ve önerileri not aldı. Toplantıya katılanların taleplerinin ilgili kurumlarca takibinin yapılacağını ifade etti.

Kaymakam Kaptanoğlu'na daire amirleri eşlik etti.

Ardından İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu Boyalık köyünde hane ziyareti gerçekleştirdi.

Yapılan ziyarete, Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, İlçe Merkez Karakol Komutanı Yaşar Tekin, İlçe Müftüsü Enes Aktaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Bedri Gün, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Çelebioğlu katıldı. - ERZİNCAN