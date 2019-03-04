Şubat Ayı İhracat Rakamları Açıklandı

ŞUBAT SON 12 AYLIK SEKTÖRLER 2018 2019 Değişim ('19/'18) Pay(19) (%) 2017 - 2018 2018 - 2019 Değişim ('19/'18) Pay(18) (%) I. TARIM 1.835.830 1.861.865 1,4 13,7 21.631.825 22.651.731 4,7 13,4 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.260.936 1.238.423 -1,8 9,1 14.745.143 15.050.181 2,1 8,9 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 534.696 566.192 5,9 4,2 6.371.372 6.726.865 5,6 4,0 Yaş Meyve ve Sebze 211.797 166.307 -21,5 1,2 2.306.701 2.254.528 -2,3 1,3 Meyve Sebze Mamulleri 117.644 122.761 4,3 0,9 1.453.956 1.575.405 8,4 0,9 Kuru Meyve ve Mamulleri 107.610 115.162 7,0 0,8 1.309.042 1.399.889 6,9 0,8 Fındık ve Mamulleri 132.754 145.584 9,7 1,1 1.843.387 1.646.966 -10,7 1,0 Zeytin ve Zeytinyağı 58.000 27.062 -53,3 0,2 390.374 334.006 -14,4 0,2 Tütün 83.548 82.189 -1,6 0,6 977.661 1.015.193 3,8 0,6 Süs Bitkileri ve Mam. 14.889 13.166 -11,6 0,1 92.650 97.329 5,1 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 177.209 211.337 19,3 1,6 2.314.382 2.550.285 10,2 1,5 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 177.209 211.337 19,3 1,6 2.314.382 2.550.285 10,2 1,5 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 397.684 412.104 3,6 3,0 4.572.300 5.051.265 10,5 3,0 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 397.684 412.104 3,6 3,0 4.572.300 5.051.265 10,5 3,0 II. SANAYİ 10.688.326 11.065.059 3,5 81,3 124.091.350 137.379.234 10,7 81,2 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.016.225 973.260 -4,2 7,2 12.036.973 12.349.098 2,6 7,3 Tekstil ve Hammaddeleri 698.387 640.601 -8,3 4,7 8.242.234 8.382.082 1,7 5,0 Deri ve Deri Mamulleri 144.501 146.565 1,4 1,1 1.589.808 1.674.398 5,3 1,0 Halı 173.338 186.094 7,4 1,4 2.204.930 2.292.618 4,0 1,4 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.260.230 1.635.174 29,8 12,0 16.079.208 17.906.403 11,4 10,6 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.260.230 1.635.174 29,8 12,0 16.079.208 17.906.403 11,4 10,6 C. SANAYİ MAMULLERİ 8.411.871 8.456.625 0,5 62,2 95.975.169 107.123.733 11,6 63,3 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.405.097 1.419.152 1,0 10,4 17.336.144 17.642.514 1,8 10,4 Otomotiv Endüstrisi 2.795.909 2.547.753 -8,9 18,7 29.318.197 31.361.158 7,0 18,5 Gemi ve Yat 56.242 76.164 35,4 0,6 1.286.900 1.059.834 -17,6 0,6 Elektrik Elektronik 879.676 891.317 1,3 6,6 10.828.539 11.346.586 4,8 6,7 Makine ve Aksamları 547.304 603.634 10,3 4,4 6.318.239 7.445.149 17,8 4,4 Demir ve Demir Dışı Metaller 635.658 657.088 3,4 4,8 7.076.562 8.160.472 15,3 4,8 Çelik 1.147.472 1.199.795 4,6 8,8 11.916.354 15.658.390 31,4 9,3 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 239.376 267.095 11,6 2,0 2.770.049 3.058.298 10,4 1,8 Mücevher 195.475 250.813 28,3 1,8 3.162.566 4.594.454 45,3 2,7 Savunma ve Havacılık Sanayii 149.655 171.627 14,7 1,3 1.774.840 2.125.606 19,8 1,3 İklimlendirme Sanayii 350.916 363.182 3,5 2,7 4.071.869 4.549.212 11,7 2,7 Diğer Sanayi Ürünleri 9.090 9.005 -0,9 0,1 114.910 122.061 6,2 0,1 III. MADENCİLİK 334.207 294.313 -11,9 2,2 4.777.589 4.434.221 -7,2 2,6 Madencilik Ürünleri 334.207 294.313 -11,9 2,2 4.777.589 4.434.221 -7,2 2,6 T O P L A M (TİM*) 12.858.363 13.221.237 2,8 97,2 150.500.764 164.465.185 9,3 97,2 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 289.807 381.587 31,7 2,8 8.737.003 4.692.562 -46,3 2,8 T O P L A M 13.148.170 13.602.824 3,5 100,0 159.237.767 169.157.748 6,2 100,0

Otomotiv endüstrisi, şubat ayında 2 milyar 547 milyon 753 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 547 milyon 753 bin dolarlık ihracat imza attı. Otomotiv endüstrisi böylece şubatta en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.Otomotiv endüstrisini 1 milyar 635 milyon 174 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 419 milyon 152 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.Şubatta en fazla ihracat artışı yüzde 35,4 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 81,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 3,5'lik artışla 11 milyar 65 milyon 59 bin dolarlık ihracat yapıldı.Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,7'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 1,4 artışla 1 milyar 861 milyon 865 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,2 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 11,9 gerilemeyle 294 milyon 313 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.-En fazla ihracat Almanya'ya yapıldıÜlke verilerine bakıldığında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya ve ABD oldu. Ülkelere göre ihracatta dikkati çeken artışlara bakıldığında ise Malta'ya ihracatın 18 katına, Nijer'e ve Gabon'a 3 katına çıktığı görülüyor.Şubatta en çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il, sırasıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara olarak gerçekleşti.TİM verilerine göre, 2018 ve bu yılın şubat ayı ile 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, değişimler ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):