Şubat Ayı İhracat Rakamları Açıklandı

Otomotiv endüstrisi, şubat ayında 2 milyar 547 milyon 753 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 547 milyon 753 bin dolarlık ihracat imza attı. Otomotiv endüstrisi böylece şubatta en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.
Otomotiv endüstrisini 1 milyar 635 milyon 174 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 419 milyon 152 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.
Şubatta en fazla ihracat artışı yüzde 35,4 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.
Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 81,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 3,5'lik artışla 11 milyar 65 milyon 59 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,7'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 1,4 artışla 1 milyar 861 milyon 865 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,2 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 11,9 gerilemeyle 294 milyon 313 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.
-En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı
Ülke verilerine bakıldığında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya ve ABD oldu. Ülkelere göre ihracatta dikkati çeken artışlara bakıldığında ise Malta'ya ihracatın 18 katına, Nijer'e ve Gabon'a 3 katına çıktığı görülüyor.
Şubatta en çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il, sırasıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara olarak gerçekleşti.
TİM verilerine göre, 2018 ve bu yılın şubat ayı ile 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, değişimler ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
|
|ŞUBAT
|SON 12 AYLIK
|SEKTÖRLER
|2018
|2019
|Değişim ('19/'18)
| Pay(19) (%)
|2017 - 2018
|2018 - 2019
|Değişim ('19/'18)
| Pay(18) (%)
|I. TARIM
|1.835.830
|1.861.865
|1,4
|13,7
|21.631.825
|22.651.731
|4,7
|13,4
| A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
|1.260.936
|1.238.423
|-1,8
|9,1
|14.745.143
|15.050.181
|2,1
|8,9
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
|534.696
|566.192
|5,9
|4,2
|6.371.372
|6.726.865
|5,6
|4,0
| Yaş Meyve ve Sebze
|211.797
|166.307
|-21,5
|1,2
|2.306.701
|2.254.528
|-2,3
|1,3
| Meyve Sebze Mamulleri
|117.644
|122.761
|4,3
|0,9
|1.453.956
|1.575.405
|8,4
|0,9
| Kuru Meyve ve Mamulleri
|107.610
|115.162
|7,0
|0,8
|1.309.042
|1.399.889
|6,9
|0,8
| Fındık ve Mamulleri
|132.754
|145.584
|9,7
|1,1
|1.843.387
|1.646.966
|-10,7
|1,0
| Zeytin ve Zeytinyağı
|58.000
|27.062
|-53,3
|0,2
|390.374
|334.006
|-14,4
|0,2
| Tütün
|83.548
|82.189
|-1,6
|0,6
|977.661
|1.015.193
|3,8
|0,6
| Süs Bitkileri ve Mam.
|14.889
|13.166
|-11,6
|0,1
|92.650
|97.329
|5,1
|0,1
| B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
|177.209
|211.337
|19,3
|1,6
|2.314.382
|2.550.285
|10,2
|1,5
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
|177.209
|211.337
|19,3
|1,6
|2.314.382
|2.550.285
|10,2
|1,5
| C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
|397.684
|412.104
|3,6
|3,0
|4.572.300
|5.051.265
|10,5
|3,0
| Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri
|397.684
|412.104
|3,6
|3,0
|4.572.300
|5.051.265
|10,5
|3,0
|II. SANAYİ
|10.688.326
|11.065.059
|3,5
|81,3
|124.091.350
|137.379.234
|10,7
|81,2
| A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
|1.016.225
|973.260
|-4,2
|7,2
|12.036.973
|12.349.098
|2,6
|7,3
| Tekstil ve Hammaddeleri
|698.387
|640.601
|-8,3
|4,7
|8.242.234
|8.382.082
|1,7
|5,0
| Deri ve Deri Mamulleri
|144.501
|146.565
|1,4
|1,1
|1.589.808
|1.674.398
|5,3
|1,0
| Halı
|173.338
|186.094
|7,4
|1,4
|2.204.930
|2.292.618
|4,0
|1,4
| B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
|1.260.230
|1.635.174
|29,8
|12,0
|16.079.208
|17.906.403
|11,4
|10,6
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
|1.260.230
|1.635.174
|29,8
|12,0
|16.079.208
|17.906.403
|11,4
|10,6
| C. SANAYİ MAMULLERİ
|8.411.871
|8.456.625
|0,5
|62,2
|95.975.169
|107.123.733
|11,6
|63,3
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon
|1.405.097
|1.419.152
|1,0
|10,4
|17.336.144
|17.642.514
|1,8
|10,4
| Otomotiv Endüstrisi
|2.795.909
|2.547.753
|-8,9
|18,7
|29.318.197
|31.361.158
|7,0
|18,5
| Gemi ve Yat
|56.242
|76.164
|35,4
|0,6
|1.286.900
|1.059.834
|-17,6
|0,6
| Elektrik Elektronik
|879.676
|891.317
|1,3
|6,6
|10.828.539
|11.346.586
|4,8
|6,7
| Makine ve Aksamları
|547.304
|603.634
|10,3
|4,4
|6.318.239
|7.445.149
|17,8
|4,4
| Demir ve Demir Dışı Metaller
|635.658
|657.088
|3,4
|4,8
|7.076.562
|8.160.472
|15,3
|4,8
| Çelik
|1.147.472
|1.199.795
|4,6
|8,8
|11.916.354
|15.658.390
|31,4
|9,3
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
|239.376
|267.095
|11,6
|2,0
|2.770.049
|3.058.298
|10,4
|1,8
| Mücevher
|195.475
|250.813
|28,3
|1,8
|3.162.566
|4.594.454
|45,3
|2,7
| Savunma ve Havacılık Sanayii
|149.655
|171.627
|14,7
|1,3
|1.774.840
|2.125.606
|19,8
|1,3
| İklimlendirme Sanayii
|350.916
|363.182
|3,5
|2,7
|4.071.869
|4.549.212
|11,7
|2,7
| Diğer Sanayi Ürünleri
|9.090
|9.005
|-0,9
|0,1
|114.910
|122.061
|6,2
|0,1
|III. MADENCİLİK
|334.207
|294.313
|-11,9
|2,2
|4.777.589
|4.434.221
|-7,2
|2,6
| Madencilik Ürünleri
|334.207
|294.313
|-11,9
|2,2
|4.777.589
|4.434.221
|-7,2
|2,6
|T O P L A M (TİM*)
|12.858.363
|13.221.237
|2,8
|97,2
|150.500.764
|164.465.185
|9,3
|97,2
|İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat
|289.807
|381.587
|31,7
|2,8
|8.737.003
|4.692.562
|-46,3
|2,8
|T O P L A M
|13.148.170
|13.602.824
|3,5
|100,0
|159.237.767
|169.157.748
|6,2
|100,0