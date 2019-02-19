Son Dakika Haberleri: Şubat Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimle Sona Erdi

Şubat Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimle Sona Erdi

18 dakika önce

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Şubat ayı toplantısı 19 Şubat Salı günü yapılan II. Birleşimle sona erdi

Şubat Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimle Sona Erdi, System.String[]

Yoğunluklu olarak imar maddelerinin görüşüldüğü meclis toplantısında bazı imar maddeleri görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri arasında yer alan 'Yaşlı Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi' çalışmaları kapsamında, sağlık hizmetlerine erişimi daha zor olan, yatağa bağımlı veya yaşı itibariyle yakın ilgi isteyen 90 yaş ve üstü bireylerin sağlık imkânlarından daha rahat bir şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla Malatya İl Sağlık Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolünün imzalanması ile ilgili madde görüşülerek karara bağlandı.

Yeşilay Cemiyeti'ne Kernek Külliyesinde yer tahsisi konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi ile ilgili gündem maddesi de görüşülerek kabul edildi.

Mart Ayı Toplantısı 13 Mart'ta

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Mart Ayı toplantısını, 13 Mart Çarşamba günü saat 14.00'de yapmayı kararlaştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:26 Kaynak: Bültenler

Malatya, Güncel
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