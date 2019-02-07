Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
2 saat önce
Karabük Belediye Meclisi Şubat Ayı toplantısı Karabük Belediyesi Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonunda Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Başkanlığında yapıldı.
Karabük Belediye Meclisi Şubat Ayı toplantısı Karabük Belediyesi Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonunda Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Başkanlığında yapıldı.
Komisyon raporları ile gündem harici konuların görüşüldüğü toplantıda Ocak ayı toplantısında komisyonlara havale edilen konular görüşülerek karara bağlandı. Plan ve Bütçe, İmar Komisyonu raporları ile gündem harici konuların görüşüldüğü toplantıda bazı maddeler incelenmek üzere komisyonlara havale edildi.
Karabük Belediye Meclisi Mart Ayı toplantısı 06 Mart 2019, Çarşamba günü saat 17.00'de Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonunda toplanmak üzere sonra erdi. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:56 Kaynak: İHA
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