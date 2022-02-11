Şubat Ayı Meclisinin İkinci Birleşimi Yapıldı - Son Dakika

Şubat Ayı Meclisinin İkinci Birleşimi Yapıldı

Şubat Ayı Meclisinin İkinci Birleşimi Yapıldı
Son Güncelleme: 11.02.2022 08:19

Aliağa Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclisi İkinci Birleşimi, Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantıda ilk birleşimde İmar ve Plan Bütçe Komisyonlarına gönderilen maddeler meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. 1.Maddede yer alan Yukarı Şakran tapulama sahasında bulunan taşınmazın Belediyeye taşınmazlarından uygun olanı ile trampa edilmesi talebinin komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

İkinci maddede yer alan; tam zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalıştırılacak personel unvanları için belirlenen aylık net ücretlerinin kabul edildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Üçüncü maddede yer alan; Aliağa Belediyesi Jeotermal A.Ş'nin yatırım işlemlerini gerçekleştirmek üzere 5 yıl vade ile ihtiyaç duyulan teminat mektubunun yasal koşullar çerçevesinde kullanılması, iş ve işlemleri yapmaya yetkili kılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun oy çokluğu ile kabul edildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Dördüncü maddede yer alan; Aliağa Belediyesi Petrol A.Ş'nin yatırım işlemlerini gerçekleştirmek üzere 5 yıl vade ile ihtiyaç duyulan teminat mektubunun yasal koşullar çerçevesinde kullanılması, iş ve işlemleri yapmaya yetkili kılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun oy çokluğu ile kabul edildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Beşinci maddede yer alan; 2022 yılı bütçesinde ödeneği yetersiz gelen Belediye müdürlüklerine ek bütçe yapılması hususunun oy çokluğu ile kabul edildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Şubat ayı meclisi ikinci birleşimi, Aliağa Belediyesi kurumsal internet sitesi www.aliaga.bel.tr 'den ve Aliağa Belediyesi webtv'nin www.youtube.com/aliagatv adresinden canlı olarak yayınlandı.

Şubat Ayı Olağan Meclisi İkinci Birleşimi, dilek ve temennilerin ardından bir sonraki meclis toplantısının 8 Mart 2022 Salı günü saat 18.00'de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu.

Kaynak: Bültenler

Aliağa Belediyesi, Yatırım, imar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şubat Ayı Meclisinin İkinci Birleşimi Yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şubat Ayı Meclisinin İkinci Birleşimi Yapıldı - Son Dakika
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