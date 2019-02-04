Son Dakika Haberleri: Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı

1 saat önce

Kilis Belediye Meclisi Şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

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Kilis Belediye Meclisi Şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Kilis Belediyesi Meclis salonunda Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Polat başkanlığında, Şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda önceden belirlenen gündem maddeleri görüşüldü. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:46 Kaynak: İHA

Ahmet Polat, Kilis Belediyesi, Kilis, Yaşam
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