Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı
1 saat önce
Kilis Belediye Meclisi Şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.
Kilis
Belediye Meclisi Şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Kilis Belediyesi
Meclis salonunda Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Polat
başkanlığında, Şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda önceden belirlenen gündem maddeleri görüşüldü. - KİLİS
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:46 Kaynak: İHA
Yasak Aşk Yaşadığı Ortaya Çıkan MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 18 Yıllık Eşinden Boşanıyor
Sedat Peker'den Tehlikeli Çağrı: Mutlaka Silahlanın
Yeni Askerlik Sistemi İçin Beklenen Detay: Asgari Ücret Kadar Maaş Verilecek