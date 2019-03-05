Şubat Ayı Rekoru Yüzde 80'lik Artışla Rus Turistte
1 saat önce
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliğinin açıkladığı verilere göre, şubat ayında Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı ayına oranla yaklaşık yüzde 50 oranında artarak 152 bin olarak gerçekleşti.
Antalya
Havalimanı Mülki İdare Amirliğinin açıkladığı verilere göre, şubat ayında Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı ayına oranla yaklaşık yüzde 50 oranında artarak 152 bin olarak gerçekleşti. Şubat ayı rekorunu yüzde 80'lik artışla Rus turistler kırdı
Ocak-şubat arasındaki iki aylık dönemde Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı da yüzde 50 civarında artarak 192 binden 292 bine ulaştı. Alınan verilere göre özellikle İsveç
ve Norveç
'ten ilk iki ayda geçtiğimiz yıla göre gelen ziyaretçi sayısı yüzde 500 civarında artış gösterdi.
Antalya'nın ana pazarları, Rusya Federasyonu
'ndan yüzde 80, Almanya
'dan yüzde 53, İngiltere
'den ise yüzde 28 oranında artışlar sağlandı. Tüm Avrupa
ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı ilk iki ayın verilerine yükselmeye devam ediyor. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:54 Kaynak: İHA
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