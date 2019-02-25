Şubat Ayı Ukome Kurul Toplantısı Gerçekleşti

HBB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kilisli başkanlığında, HBB Ulaşım Dairesi Başkanı M. İkbal Polat ve diğer kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek oylamaya sunuldu.

Toplantının gündem maddeleri arasında yer alanHatay il genelinde elektronik ücret toplama sisteminin faal olduğu toplu taşıma araçlarında geçerli olacak seyahat kartları uygulama yönergesi maddesi oy birliği ile onaylandı. Öte yandan Antakya ilçesi, Odabaşı Mahallesinde Atatürk Caddesi İsmet İnönü Caddesi ile kesiştiği kavşağa talep edilen üst geçidin yapım izninin verilmesi talebi oy birliği ile olumlu yönde karara bağlandı.

İl geneli toplu taşıma ve ulaşımın iyileştirilmesine yönelik 23 ana gündem maddesi ve 11ek gündem maddelerinin görüşüldüğü 2019 yılı Şubat ayı UKOME Kurul toplantısında, maddeler oylanarak 26 madde "kabul", 6 madde "alt komisyona havale" 2 madde "ret" yönünde oylamayla karara bağlandı.