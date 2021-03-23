Şubat ayında 75 bin 902 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı - Son Dakika

Şubat ayında 75 bin 902 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

23.03.2021 10:20
Şubat ayında 75 bin 902 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, System.String[]

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 35,3 azaldı.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 35,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, şubat ayında 75 bin 902 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,3'ünü otomobil, yüzde 16,5'ini motosiklet, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 7,5'ini traktör, yüzde 3,0'ını kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 35,3 AZALDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 19,2, traktörde yüzde 10,1 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 55,8, kamyonette yüzde 47,3, minibüste yüzde 46,7, otomobilde yüzde 42,6, otobüste yüzde 30,8 ve kamyonda yüzde 27,5 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 42,8 ARTTI

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 89,1, traktörde yüzde 80,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 61,7, kamyonette yüzde 60,1, motosiklette yüzde 54,8, otomobilde yüzde 33,3 artarken, minibüste yüzde 48,0 ve otobüste yüzde 37,4 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI ŞUBAT AYI SONU İTİBARIYLA 24 MİLYON 328 BİN 780 OLDU

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ŞUBAT AYINDA 497 BİN 153 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Şubat ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 63,7'sini otomobil, yüzde 18,2'sini kamyonet, yüzde 6,2'sini motosiklet, yüzde 4,8'ini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 2,7'sini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ŞUBAT AYINDA 42 BİN 729 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 14,2'si Fiat, yüzde 10,4'ü Volkswagen, yüzde 9,7'si Toyota, yüzde 9,6'sı Renault, yüzde 6,9'u Peugeot, yüzde 5,6'sı Opel, yüzde 5,1'i Skoda, yüzde 4,0'ı Honda, yüzde 3,8'i Nissan, yüzde 3,7'si Ford, yüzde 3,7'si Dacia, yüzde 3,3'ü Citroen, yüzde 3,2'si Kia, yüzde 3,1'i Hyundai, yüzde 2,8'i Mercedes-Benz, yüzde 2,6'sı Seat, yüzde 2,1'i Audi, yüzde 2,1'i BMW, yüzde 1,1'i Volvo, yüzde 0,4'ü Jeep ve yüzde 2,7'si diğer markalardan oluştu.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE 193 BİN 215 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 30,8 artarak 193 bin 215 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 25,2 azalarak 7 bin 391 adet oldu. Böylece Ocak-Şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 185 bin 824 adet artış gerçekleşti.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 53,9'U BENZİN YAKITLIDIR

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 117 bin 234 adet otomobilin yüzde 53,9'u benzin, yüzde 33,9'u dizel, yüzde 6,8'i elektrikli veya hibrit olup yüzde 5,4'ü LPG yakıtlıdır. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 214 bin 599 adet otomobilin ise yüzde 38,2'si dizel, yüzde 36,5'i LPG, yüzde 24,6'sı benzin yakıtlı olup, yüzde 0,3'ü elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3'tür.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE EN FAZLA 1401-1500 SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 117 bin 234 adet otomobilin yüzde 29,5'i 1401-1500, yüzde 27,1'i 1300 ve altı, yüzde 20,3'ü 1501-1600, yüzde 15,6'sı 1301-1400, yüzde 6,3'ü 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 47 BİN 761'İ BEYAZ RENKLİDİR

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 117 bin 234 adet otomobilin yüzde 40,7'si beyaz, yüzde 28,9'u gri, yüzde 9,5'i mavi, yüzde 7,6'sı kırmızı, yüzde 6,6'sı siyah, yüzde 2,0'ı turuncu, yüzde 1,5'i kahverengi, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,4'ü yeşil renkli iken yüzde 2,2'si diğer renklerdedir.

(İHA)

Kamyonet, Otomobil, Traktör, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şubat ayında 75 bin 902 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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