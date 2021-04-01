Türkiye'nin ham çelik üretimi şubatta yüzde 5,9 artarak 3 milyon ton oldu

Türkiye'nin ham çelik üretimi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artışla 3 milyon tona yükseldi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), şubat ayına ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artışla 3 milyon ton, yılın ilk iki ayında ise yüzde 9,4 yükselerek 6,4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Böylece Türkiye, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise yedinci en büyük çelik üreticisi konumunu sürdürdü.

Nihai mamul çelik tüketimi ise şubatta yıllık bazda yüzde 15 artarak 2,8 milyon ton, yılın ilk iki ayı itibarıyla yüzde 15,5 yükselişle 5,9 milyon ton oldu.

Dış ticaret verileri

Şubatta çelik ürünleri ihracatı, miktar yönünden yüzde 0,8 azalışla 1,3 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 22 artışla 826 milyon dolar olarak hesaplandı.

Ocak-şubat döneminde, 2020'nin aynı dönemine kıyasla ihracat, miktar itibarıyla yüzde 9,4 düşüşle 2,6 milyon ton, değer itibarıyla yüzde 9,1 artışla 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Şubat ayı ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 19,5 artarak 1,3 milyon ton, değer yönünden yüzde 40,5 artarak 874 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Yılın ilk iki ayında ithalat, 2020'nin aynı dönemine göre miktar yönünden yüzde 0,3 artışla 2,4 milyon ton, değer yönünden yüzde 24,8 yükselişle 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın ilk iki ayında yüzde 102,4 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 89,6 seviyesine geriledi.