Son Dakika Haberleri: Şubat Ayında Denize Girdi, Dakikalarca Yüzdü

Şubat Ayında Denize Girdi, Dakikalarca Yüzdü

59 dakika önce

Marmaris'te bir vatandaş Şubat ayında deniz keyfi yaptı.

Şubat Ayında Denize Girdi, Dakikalarca Yüzdü, System.String[]
Marmaris'te bir vatandaş Şubat ayında deniz keyfi yaptı. Soğuk havaya aldırmayan deniz tutkunu yaklaşık bir saat yüzdü.

Yurdun birçok kesiminde soğuk hava etkili olurken, Marmaris'te bir vatandaş denize girdi. Siteler Mahallesi Uzunyalı mevkiinde denize giren deniz tutkunu mavi sularda kulaç attı. Montlarla sahilde yürüyen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. İçmeler yönünden gelen vatandaş körfezin mavi sularında yüzerek gözlerden kayboldu. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:17 Kaynak: İHA

Marmaris, Güncel
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