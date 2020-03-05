Şubat ayında ekonomide öne çıkan başlıkları açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Şubat ayında ekonomide öne çıkan başlıkları açıkladı - Son Dakika Ekonomi

Şubat ayında ekonomide öne çıkan başlıkları açıkladı

14 dakika önce

Medya Takip Merkezi(MTM), Şubat ayında ekonomi gündemini oluşturan başlıkları açıkladı.

Şubat ayında ekonomide öne çıkan başlıkları açıkladı, System.String[]

Medya Takip Merkezi(MTM), Şubat ayında ekonomi gündemini oluşturan başlıkları açıkladı.Rapora göre, Suriye'deki gelişmeler ve koronavirüsü salgınının etkisiyle yukarı doğru ivme gösteren dolar kuru, 195 bin 894 haberle ay boyunca medyada en çok konuşulan başlık oldu. Son 7 yılın zirvesine yükselen altın fiyatları da gündemde yer edinen diğer bir konu oldu.

İHRACAT REKORUNU TAZELEDİ

İhracat bir önceki yılın Şubat ayına göre yüzde 2,31 artışla 14 milyar 655 milyon dolara ulaşarak kendi rekorunu tazeledi. İthalat ise yüzde 9,93 artışla 17 milyar 651 milyon dolara ulaştı.Yeni yılın ilk ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat hacmi rekoru kırıldı. Şubat ayında da Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rekoruna ulaşıldığı belirtildi.

ALTIN FİYATLARI SON 7 YILIN ZİRVESİNE ULAŞTI

Şubat ayına 305 TL'den işlem görerek başlayan altın, Suriye'deki gelişmeler ve koronavirüsü salgınının yarattığı risk algısı etkisiyle ay boyunca artış gösterdi. MTM'nin aynı araştırmasına göre ay boyunca 37 bin 737 habere yansıyan altın, yatırımcılarının yüzünü güldürdü.

İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA ZAM

Şubat ayının gündemine oturan diğer bir ekonomik gelişme ise İstanbul'da ulaşım ücretlerine yapılan zam oldu. İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 35 zam kararı 10 Şubat Pazartesi günü itibari ile uygulanmaya başlanmıştı. Şubat ayı boyunca medyada 10 bin 17 habere yansıyan ulaşım zammı ekonomi gündemini meşgul eden konu başlıklarından oldu.


İhracat, Ekonomi, Suriye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Putin, nasıl Suriye konusunda kapısı çalınacak lider haline geldi?
Kahraman komandolar Suriye'ye uğurlandı Son Dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi ABD'den S-400 açıklaması: Endişeliyiz Putin, Erdoğan'ın gözlerinin içine bakarak söyledi: Suriye ordusu ağır kayıplar veriyor

Son Dakika Haberleri
15:27 Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz çıkışı: Bizi nasıl yakalayamadınız anlamadım
14:59 İzmir Devlet Tiyatrosu mart ayında 104 kez perde açacak
14:59 İki ayın galibi Eltilerin Savaşı
14:36 Murat Boz, Deren Talu ile aşk yaşadığını yalanladı
14:34 Alena Baeva "Ulusal Basque Orkestrası"yla CRR'de sahne alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 15:39:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şubat ayında ekonomide öne çıkan başlıkları açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]