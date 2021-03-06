Şubat ayında en yüksek sıcaklık Rize'de, en düşük sıcaklık Erzurum'da ölçüldü - Son Dakika

Şubat ayında en yüksek sıcaklık Rize'de, en düşük sıcaklık Erzurum'da ölçüldü

06.03.2021 10:59
Şubat ayında en yüksek sıcaklık Rize'de, en düşük sıcaklık Erzurum'da ölçüldü, System.String[]

Türkiye'de şubat ayında en yüksek sıcaklık 27 dereceyle Rize'de, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 27,9 dereceyle Erzurum'da ölçüldü.

Türkiye'de şubat ayında en yüksek sıcaklık 27 dereceyle Rize'de, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 27,9 dereceyle Erzurum'da ölçüldü.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar şubat ayı ortalama sıcaklığı 3,4 derece olarak kaydedildi. Bu yıl şubat ayı ortalama sıcaklığı ise 6,2 derece oldu.

Şubat ayında en yüksek sıcaklık 27 dereceyle Rize'de, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 27,9 dereceyle Erzurum'da ölçüldü. Geçen ay Türkiye'nin 7 bölgesinde sıcaklıklar, şubat ayı uzun yıllar ortalamasının üzerinde kayıtlara geçti.

Şubatta ortalama sıcaklıklar Sakarya, Bursa, Balıkesir, Lüleburgaz, Akhisar, Beyşehir, Antakya, Göksun, Elmalı, İç Anadolu Bölgesinin geneli, Bolu, Kastamonu, Karabük, Merzifon, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Boyabat, Nallıhan, Zile, Bitlis, Divriği, Muradiye, Elbistan çevrelerinde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Marmara Bölgesi'nde en yüksek sıcaklık Şile'de

Marmara Bölgesi'nde şubat ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 5,4 derece iken, geçen ay ortalama sıcaklık 7,7 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık, sıfırın altında 11,8 derece ile Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 26,2 dereceyle Şile'de ölçüldü.

Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklık Akhisar çevresinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçti. Bölgenin şubat ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 6,7 dereceden 9,2 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 14,2 derece ile Kütahya'da, en yüksek sıcaklık ise 24,3 derece ile Milas'ta tespit edildi.

Akdeniz Bölgesi'nde şubat ayındaki ortalama sıcaklık Beyşehir, Antakya, Göksun çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin şubat ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 8 dereceyken, bu yılın şubat ayında 10,6 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 16,9 dereceyle Beyşehir'de, en yüksek sıcaklık 26,6 dereceyle Dalaman'da yaşandı.

İç Anadolu'da en yüksek sıcaklık Karaman'da

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar Eskişehir, Ankara, Kırıkkale Akşehir, Polatlı, Çiçekdağı, Kulu, Kaman çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin şubat ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 0,1 dereceyken, bu yılın şubat ayında 2,6 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 26,8 derece olarak Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 21,2 derece ile Karaman'da ölçüldü.

Karadeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar Bolu, Kastamonu, Karabük, Merzifon, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Boyabat, Nallıhan, Zile çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin şubat ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 3,3 derece iken, sıcaklık geçen ay 5,8 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 18,4 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 27 dereceyle Rize'de yaşandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklık, Bitlis, Divriği, Muradiye, Elbistan çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde tespit edildi. Bölgenin şubat ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı sıfırın altında 3,5 derece iken, geçen ay 0,4 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 27,9 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 17,4 dereceyle Malatya'da ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi. Bölgenin şubat ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 5,5 dereceyken bu yıl 8,9 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 7,2 dereceyle olarak Şırnak'ta, en yüksek sıcaklık ise 24,7 dereceyle Ceylanpınar'da kaydedildi.

İç Anadolu, Erzurum, Türkiye, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şubat ayında en yüksek sıcaklık Rize'de, en düşük sıcaklık Erzurum'da ölçüldü - Son Dakika


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