Şubat ayında fiyatı en çok artan karnabahar 15 TL'den alıcı buluyor - Son Dakika
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Şubat ayında fiyatı en çok artan karnabahar 15 TL'den alıcı buluyor

02.03.2022 13:56
Şubat ayında fiyatı en çok artan karnabahar 15 TL'den alıcı buluyor

Şubat ayında İstanbul'da fiyatı en çok artan ürün yüzde 106,86'lık yükselişle karnabahar oldu.

Şubat ayında İstanbul'da fiyatı en çok artan ürün yüzde 106,86'lık yükselişle karnabahar oldu. Pazarcı esnafı, karnabahardaki yaşanan fiyat artışının ürünün az geldiğinden kaynaklandığını söylerken, kilosu ise 15 TL'den alıcı buluyor.

Türkiye'de Şubat ayında fiyatı en çok artan ürünler arasında karnabahar yer aldı. Şubat ayında karnabaharın fiyatı yüzde 106 artış gösterdi. Pazar esnafı fiyat artışının ürün azlığından kaynaklandığını söyledi. Karnabahar semt pazarlarından 15 liradan satılıyor.

"Karnabahardaki fiyat artışının sebebi ise ürün az geliyor"

Karnabaharda yaşanan fiyat artışına dair açıklamalarda bulunan pazarcı Ahmet Karaca, "Biz daha önce kasasını 20 TL'ye alıyorduk şimdi ise 100-120 TL arasında alıyoruz. Fiyat artışının sebebi ise ürün az geliyor. Bunun yerindeki yükselişle alakası yok. Biz pazarda karnabaharın kilosunu 15 TL'ye satıyoruz. Fiyat yüksek olsa da karnabahara talep çok. Şu anda karnabahar sezonu bitmek üzere o yüzden de kaynaklanıyor fiyat artışı" şeklinde konuştu.

"KARNABAHAR SEZONU BİTMEK ÜZERE"

Karnabahardaki fiyat artışına değinen pazarcı Rıdvan Ekin, "Karnabaharın sezonu bitmek üzere o yüzden az geliyor. Fiyat artışının sebebi de bundan kaynaklanıyor. Bundan 1,5 ay önce 3 TL'ye sattığımız karnabahar şimdi 15 TL'ye satıyoruz. Fırsatçılıkta oluyor tabi ki ama bununda önüne geçileceğini düşünüyorum. Burada daha çok aracılar kazanıyor" ifadelerini kullandı.

(Uğur Çetin - Furkan Serttaş-İHA)

Şubat ayında fiyatı en çok artan karnabahar 15 TL'den alıcı buluyor

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Türk Lirası, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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