Şubat Ayında Gelecek Olan En 'Baba' Oyunların Çıkış Tarihleri

Şubat ayı oyuncular için oldukça hareketli geçiyor ve geçmeye de devam edecek. Apex: Legends'ın sürpriz çıkışı sonrasında, ayın ortasına doğru adeta oyun bombardımanı bekliyor bizleri. Öyle ki geçen 1 haftada bile oldukça sağlam oyunlar piyasaya çıktı.Geçtiğimiz haftadan beri Ace Combat 7, Etrian Odyssey ve Wargroove gibi yapımlar oyuncularla buluşurken, asıl fırtına ayın ortalarında esecek gibi görünüyor.Şubat Ayında Gelecek Olan OyunlarGod Eater 3 - PS4, PC - Şubat 8The Liar Princess and the Blind Prince - PS4, Switch - Şubat 12Crackdown 3 - Xbox One , PC - Şubat 15Far Cry: New Dawn - PS4, Xbox One, PC - Şubat 15Jump Force - PS4, Xbox One, PC - Şubat 15Metro Exodus - PS4, Xbox One, Epic Games Store - Şubat 15Yakuza Kiwami - PC - Şubat 26Anthem - PS4, Xbox One, PC - Şubat 22Anno 1800 - PC - Şubat 26Dirt Rally 2.0 - PS4, Xbox One, PC - Şubat 26Trials Rising - PS4, Xbox One, PC, Switch - Şubat 26Listede özellikle Steam vs. Epic Games savaşı sonrasında, sadece Epic Games Store'da çıkacak olan Metro: Exodus'un başarılı olup olamayacağı merakla bekleniyor. Ayrıca Yakuza Kiwami'nin PC çıkarması da göze çarpanlar arasında yer alıyor.