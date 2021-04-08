Şubat ayında ihracat % 22,3, ortalama ihracat birim fiyatı %22,5 arttı - Son Dakika

Şubat ayında ihracat % 22,3, ortalama ihracat birim fiyatı %22,5 arttı

08.04.2021 16:45
Şubat ayında ihracat % 22,3, ortalama ihracat birim fiyatı %22,5 arttı, System.String[]

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Şubat 2021 sonuçlarına göre, inşaat malzemeleri sanayisinde şubat ayı ihracat birim fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 artış gösterdi.

Değer olarak 2021 yılı şubat ayında geçen yılın şubat ayına göre yüzde 22,3 artan ihracat, kısa çalışma günlerine rağmen şubat ayında yeniden 2 milyar dolar seviyesini aştı. 2021 yılı ocak ayı ihracatı 1,82 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi 2021 yılı şubat ayı sonuçları göre inşaat malzemeleri sanayi ihracatı şubat ayında önemli bir gelişme gösterdi. İhracat değer olarak 2021 yılı şubat ayında geçen yılın şubat ayına göre yüzde 22,3 artarak 2,03 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

2021 yılı şubat ayında inşaat malzemeleri ihracatı miktar olarak ise geçen yılın şubat ayına göre yüzde 0,3 gerileme gösterdi. 2020 yılı şubat ayında 4 milyon 646 bin 935 ton olan ihracat, 2021 yılı şubat ayında 4 milyon 632 bin 562 tona indi. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı, miktar olarak hemen hemen aynı kalmasına rağmen ihracat birim fiyatlarındaki artış ile önemli ölçüde yükseldi.

İnşaat malzemeleri sanayi ortalama yıllık ihracat birim fiyatı ise şubat ayında geçen yılın şubat ayına göre yüzde 22,5 arttı. 2020 yılı şubat ayında 0,36 dolar/kg olan ihracat birim fiyatı 2021 yılı şubat ayında 0,44 dolar/kg'ye ulaştı. Birçok pazarda uygulanan kısıtlama önlemleri ve kısa çalışma günlerine rağmen inşaat malzemeleri dış ticareti şubat ayında performansını önemli ölçüde artırmayı başardı.

İthalatta da fiyat artışları durağan kaldı

2021 yılı şubat ayında inşaat malzemeleri ithalatı değer olarak geçen yılın şubat ayına göre yüzde 9,1 artarak 648 milyon dolar oldu. İthalat bu yılın ocak ayına göre de artış göstererek hareketlendi.

2021 yılı şubat ayında inşaat malzemeleri ithalatı miktar olarak geçen yılın şubat ayına göre yüzde 7,3 yükseldi. Göreceli canlı devam eden inşaat sektörü faaliyetlerine bağlı olarak ithalat şubat ayında da miktar olarak artış gösterdi.

İnşaat malzemeleri sanayi ithalat birim fiyatı 2020 yılı şubat ayında 2,78 dolar/kg iken 2021 yılı şubat ayında 2,82 dolar/kg'ye ulaştı.

Alt sektörlerde ortalama ihracat birim fiyatları yükseliyor

2021 yılı şubat ayında inşaat malzemeleri ihracat performansı alt sektörler itibarıyla birbirlerine benzer eğilimler gösterdi. Değer, miktar ve birim fiyatlar olarak ihracatta eğilimler artış yönünde oldu. 2021 Şubat ayında 8 alt ürün grubundan 6'sının ortalama ihracat birim fiyatları 2020 yılı şubat ayına göre yükseldi. 2 ürün grubunda ortalama ihracat birim fiyatları düştü.

2021 yılı şubat ayı mineral ürünler ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 arttı. Demir çelik ürünlerinin ortalama ihracat birim fiyatı ise yüzde 12,3 yükseldi. Elektrik malzemeleri ve teçhizatları ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 16 arttı. Ağaç ve ahşap ürünleri ortalama ihracat birim fiyatı şubat ayında yüzde 12,3 düştü. Prefabrik yapılar ortalama ihracat birim fiyatı ise yüzde 2,4 geriledi.

2021 yılının şubat ayında 8 alt ürün grubunun 7'sinde ihracat miktar olarak geçen yılın şubat ayının üzerinde gerçekleşti. Sadece bir alt sektörde miktar olarak gerileme yaşandı. 2021 yılı şubat ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 36,4 ile prefabrik yapılarda, yüzde 35,8 ile ağaç ve ahşap ürünlerinde gerçekleşti. Miktar olarak tek düşüş yüzde 5,9 ile mineral ürünlerde yaşandı.

2021 yılının şubat ayında 8 alt ürün grubunun tamamında ihracat değer olarak yükseldi. Değer olarak önemli artışlar gerçekleşti. 2021 yılı şubat ayında değer olarak en yüksek ihracat artışı yüzde 33,8 ile prefabrik yapılarda ve yüzde 27,6 ile demir çelik ürünlerinde yaşandı. Değer olarak ihracat artışları, hem miktar hem de ağırlıklı olarak ihracat birim fiyat artışlarından kaynaklandı.

Genel sanayi ihracatı şubat ayında ivme kazanmaya başladı

Türkiye sanayi ihracatı, yeni yıla zayıf bir başlangıcın yaşandığı ocak ayından sonra şubatta ivme kazanmaya başladı. İhracat birim fiyat artışları bu yükselişte etkili oldu. 2021 yılı şubat ayında sanayi ürünleri ihracatı değer olarak bir önceki yılın şubat ayına göre 7,9 yükseldi. Şubat ayında küresel pazarlarda aşılama ile gelen iyimserlik ve talep artışı sanayi ihracatını olumlu etkiledi. Türkiye toplam sanayi ürünleri ihracatı miktar olarak ise 2021 yılının şubat ayında bir önceki yılın şubat ayına göre yüzde 2,9 geriledi.

Sanayi ihracatı miktar olarak yılın ilk iki ayında düşüş gösterdi. Şubat ayında ihracatın değer olarak ivmelenmesinin nedeni ise ihracat birim fiyatlarındaki artış oldu. Sanayi malı ihracatında ortalama birim fiyatları 2020 yılı şubat ayında 1,31 dolar/kg iken, 2021 yılı şubat ayında 1,45 dolar/kg oldu. İhracat birim fiyatları bir önceki ocak ayına göre de yükseldi. 2021 yılı ocak ayı ortalama ihracat birim fiyatı 1,29 dolar/kg olarak gerçekleşmişti.

İnşaat malzemeleri sanayisi dışındaki sanayilerin toplam ihracatı değer olarak 2021 yılı şubat ayında bir önceki yılın şubat ayına göre yüzde 4,6 yükseldi. Miktar olarak ise yüzde 6,1 düştü. İnşaat malzemeleri sanayi dışındaki sanayilerin ortalama ihracat birim fiyatı 2020 yılı şubat ayında 2,46 dolar/kg iken 2021 yılı şubat ayında 2,74 dolar/kg oldu.

İhracat, Türkiye, İnşaat, İMSAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Şubat ayında ihracat % 22,3, ortalama ihracat birim fiyatı %22,5 arttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 mağlup oldu Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 mağlup oldu Bugün toplanması beklenen Bilim Kurulu toplantısı ertelendi Bugün toplanması beklenen Bilim Kurulu toplantısı ertelendi Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu Bıçak altına yatacak Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir Bıçak altına yatacak Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir "Tefeciye bulaştım" diyerek ünlülerden para isteyen Ece Erken, aldığı cevaplarla şaşkına döndü Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan dikkat çeken açıklama: Ramazan ayında ek tedbirler gelebilir Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan dikkat çeken açıklama: Ramazan ayında ek tedbirler gelebilir Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti

Son Dakika Haberleri
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
16:39 Erdal Özyağcılar, konuk olduğu programda yıllar önce usulsüzlük yaptığını itiraf etti
16:34 İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşi Meclis yerleşkesinde trafik kazası geçirdi
16:30 Tecavüze uğrayıp tarlaya gömülmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen eski eşe beraat kararı çıktı
16:23 Sakatlığı yüzünden bıçak altına yatacak Emre Mor'un futbol hayatı tehlikeye girebilir
Çin Büyükelçiliği'nin tehdidine Mansur Yavaş'tan yanıt: Kimsenin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok Çin Büyükelçiliği'nin tehdidine Mansur Yavaş'tan yanıt: Kimsenin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok         
18:28
Sinoplu esnaflar Kılıçdaroğlu'na ekonomiden yana dert yandı: Umudumuz sizde Sinoplu esnaflar Kılıçdaroğlu'na ekonomiden yana dert yandı: Umudumuz sizde         
18:00
Fenerbahçe, Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Jerome Boateng için harekete geçiyor Fenerbahçe, Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Jerome Boateng için harekete geçiyor         
17:22
Otomotivde başlayan çip krizi şimdi de Apple'ı vurdu Otomotivde başlayan çip krizi şimdi de Apple'ı vurdu         
17:14
Dünyanın en büyük 7'nci hafif silah üreticisi Türkiye'den! Dakikada 1 silah üretiyor Dünyanın en büyük 7'nci hafif silah üreticisi Türkiye'den! Dakikada 1 silah üretiyor         
15:27
6 kişinin yaralandığı kavganın nedeni 'çocuğa cinsel taciz' çıktı 6 kişinin yaralandığı kavganın nedeni 'çocuğa cinsel taciz' çıktı         
14:56
Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'baskın cezası' yedi Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'baskın cezası' yedi         
14:34
"Polis abiler bu berbat manzara için özür dilerim" diye mektup bırakıp kendini başından vurdu         
14:23
Koronavirüse yakalanan oyuncu Kalust Şalcıoğlu hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan oyuncu Kalust Şalcıoğlu hastaneye kaldırıldı         
13:57
Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim         
13:30
Market açılışında pes dedirten görüntüler! İndirim uğruna koronavirüs kurallarını hiçe saydılar Market açılışında pes dedirten görüntüler! İndirim uğruna koronavirüs kurallarını hiçe saydılar         
13:20
İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı         
12:52
Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı         
12:04
ABD vatandaşına gelen yatak ve tedavi ücreti talebi şaşkınlık yarattı: 1.7 milyon dolar ABD vatandaşına gelen yatak ve tedavi ücreti talebi şaşkınlık yarattı: 1.7 milyon dolar         
11:44
Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak         
11:32
Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi         
10:51
Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 18:42:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şubat ayında ihracat % 22,3, ortalama ihracat birim fiyatı %22,5 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei