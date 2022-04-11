Şubat ayında işsizlik yüzde 10,7 olarak açıklandı - Son Dakika

TÜİK, Şubat ayına dair işsizlik oranını açıkladı. Buna göre Şubat 2022'de işsiz oranı hafif bir düşüş kaydederek yüzde 10,7 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına dair işsizlik oranlarını açıkladı. Buna göre 15 yaş ve üzerindeki kişiler arasındaki işsiz sayısı geçen ay bir önceki ay olan Ocak 2022'ye göre 178 bin kişi azaldı ve 3 milyon 579 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış kaydederek yüzde 10,7 olarak verildi. İşsizlik oranının erkeklerde yüzde 9,3, kadınlarda ise yüzde 13,4 olarak tahmin edildiği haber verildi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranının da yine Ocak ayına göre 0,6 puanlık düşüşle yüzde 20,7 olduğu bildirildi. Bu yaş grubundaki işsizlik oranı ise erkeklerde yüzde 7,7, kadınlarda da yüzde 26,5 olarak tahmin ediliyor.

İstihdam oranı aynı kaldı

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 90 bin kişi artarak 30 milyon 6 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 46,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,0 olurken kadınlarda yüzde 29,6 olarak kayda geçti.

İşgücü 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 87 bin kişi azalarak 33 milyon 585 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 52,2 olarak kayda geçti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,6 olurken, kadınlarda da yüzde 34,2 oldu.

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