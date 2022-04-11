Şubat ayında işsizlik yüzde 10,7 olarak açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şubat ayında işsizlik yüzde 10,7 olarak açıklandı

11.04.2022 13:10
Şubat ayında işsizlik yüzde 10,7 olarak açıklandı

TÜİK, Şubat ayına dair işsizlik oranını açıkladı.

TÜİK, Şubat ayına dair işsizlik oranını açıkladı. Buna göre Şubat 2022'de işsiz oranı hafif bir düşüş kaydederek yüzde 10,7 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına dair işsizlik oranlarını açıkladı. Buna göre 15 yaş ve üzerindeki kişiler arasındaki işsiz sayısı geçen ay bir önceki ay olan Ocak 2022'ye göre 178 bin kişi azaldı ve 3 milyon 579 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış kaydederek yüzde 10,7 olarak verildi. İşsizlik oranının erkeklerde yüzde 9,3, kadınlarda ise yüzde 13,4 olarak tahmin edildiği haber verildi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranının da yine Ocak ayına göre 0,6 puanlık düşüşle yüzde 20,7 olduğu bildirildi. Bu yaş grubundaki işsizlik oranı ise erkeklerde yüzde 7,7, kadınlarda da yüzde 26,5 olarak tahmin ediliyor.

İstihdam oranı aynı kaldı

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 90 bin kişi artarak 30 milyon 6 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 46,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,0 olurken kadınlarda yüzde 29,6 olarak kayda geçti.

İşgücü 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 87 bin kişi azalarak 33 milyon 585 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 52,2 olarak kayda geçti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,6 olurken, kadınlarda da yüzde 34,2 oldu.

DW/ETO,TY

YORUMLAR
500
İşsizlik rakamları açıklandı! TÜİK'e göre şubat ayında işsiz sayısı 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bine düştü İşsizlik rakamları açıklandı! TÜİK'e göre şubat ayında işsiz sayısı 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bine düştü

Türkiye İstatistik Kurumu, İşsizlik, İstihdam, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Şubat ayında işsizlik yüzde 10,7 olarak açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
13:10 Acun Ilıcalı, Mesut Özil ve Babel'in transferleri hakkında konuştu
13:04 50 ili kapsayan proje hayata geçiyor! Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun ticaret limanı olacak
12:58 Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili konuştu: Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim, Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum
12:51 Eşini ve 4 yaşındaki oğlunu katleden kişinin organları bağışlandı!
12:51 Korkunç görüntü: Yavru köpeğin derisini yüzüp öldürmüşler
12:46 Ağrı'daki gösterişli sahur etkinliğinin mimarı AK Partili Eyyüp Kadir İnan konuştu: Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz
12:27 Sahaya çıkmadan kazandırdı! Dev derbiden önce en çok Mesut Özil'in forması satıldı
12:24 Sahaya yarı çıplak atlayan kadının güvenlikten gördüğü sert müdahale tepki çekti!
12:00 Nihat Hatipoğlu canlı yayında "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı
11:57 Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 13:17:11. #1.13#
SON DAKİKA: Şubat ayında işsizlik yüzde 10,7 olarak açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement