Şubat ayında kartlı ödemeler yüzde 21 arttı - Son Dakika

Şubat ayında kartlı ödemeler yüzde 21 arttı

16.03.2021 10:06
Şubat ayında kartlı ödemeler yüzde 21 arttı, System.String[]

Şubat ayında kartlarla yapılan ödemeler yüzde 21 artışla 103 milyar TL oldu.

Şubat ayında kartlarla yapılan ödemeler yüzde 21 artışla 103 milyar TL oldu. İnternetten kartlı ödemeler geçen yıla göre yüzde 59 büyürken en fazla artış vergi yapılandırmalarını içeren kamu-vergi ödemeleri sektöründe görüldü. Temassız ödemeler ise geçen yılın 3 katına çıktı; şubat ayında mağaza içi her 2 kartlı ödemenin 1'i temassız yapıldı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2021 yılının şubat ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. BKM'nin verilerine göre, şubat ayı sonunda Türkiye'de 77,3 milyon adet kredi kartı, 141,3 milyon adet banka kartı ve 45,2 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. 2020 yılının şubat ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 10'luk, banka kartı adedinde yüzde 6'lık, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 37'lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 263,8 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında artış gösterdi.

Şubat ayında 103 milyar TL tutarında kartlı ödeme yapıldı

BKM verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile şubat ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 103 milyar TL oldu. Bu ödemelerin 85,6 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 15,9 milyar TL'sinde banka kartları, 1,2 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Buna göre, kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 19, banka kartı ile ödemelerde yüzde 28 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 161 olarak gerçekleşti.

İnternetten kartlı ödeme tutarında geçen yıla göre yüzde 59 artış görüldü

İnternetten kartlı ödemeler hayatın her alanında tercih edilmeye devam ederken marketten yemek siparişlerine, perakendeden vergi ödemelerine kadar hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. İnternetten kartlı ödeme tutarı şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak, 27 milyar TL'ye ulaştı. İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise, geçen yıl şubat ayında yüzde 19 iken bu yıl yüzde 25'e ulaştı; yani her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL'si internetten gerçekleşti.

İnternetten kartlarla yapılan ödemelerde en fazla artış kamu-vergi ödemeleri sektöründe görüldü

Şubat ayında internetten kartlarla yapılan ödemelerin sektör dağılımı incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyümenin yüzde 255 artış ve 3,46 milyar TL'lik ödeme ile kamu-vergi ödemeleri sektöründe olduğu görüldü. Bu artıştaki en önemli etkenin ocak ayına kadar başvurulan vergi borcu yapılandırmalarının ilk taksitlerinin şubat ayında ödenmesi olduğu, internetten kartlı ödemelerin kolaylığı sayesinde kullanıcıların vergi dairelerine gitmeden ödemesini internetten yapmayı tercih ettiği görüldü.

Kamu-vergi ödemeleri sektörünü sırasıyla, yüzde 133 artış ve 3,1 milyar TL'lik ödeme ile market-gıda, yüzde 103 artış ve 4,53 milyar TL'lik ödeme ile elektronik eşya, yüzde 100 artış ve 1,24 milyar TL'lik ödeme ile eğitim/kırtasiye, yüzde 78 artış ve 701 milyon TL'lik ödeme ile de mobilya ve dekorasyon sektörleri takip etti.

Şubat ayında mağaza içindeki her 2 kartlı ödemenin 1'i temassız yapıldı

Kart kullanıcılarının 250 TL'nin altındaki işlemlerde şifre girmeden hızlı ve kolay şekilde ödeme yapmasını sağlayan temassız ödemeler hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Temassız kartlarla ve uyumlu akıllı telefonlarla yapılabilen temassız ödemeler hızlı ve kolay olmasının yanı sıra, hijyenik olma avantajı sayesinde kullanıcılar için vazgeçilmez bir ödeme aracı konumuna gelmiş durumda. Şubat ayı verilerine göre temassız ödemeler geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3 katına çıkarak 204 milyon adede ulaştı. Mağaza içi ödemelerde temassız ödemelerin payı ise geçen yıl yüzde 15 iken bu yıl yüzde 46'ya yükseldi. Böylece, şubat ayında mağaza içindeki her 2 ödemeden 1'i temassız yapıldı.

Mobil temassız ödeme adedi de geçen yılın 3 katına ulaştı

Kullanıcıların cep telefonlarıyla temassız ödeme yapmalarını sağlayan uygulamalar da her geçen gün daha fazla kullanılıyor. BKM verilerine göre, 2021 yılı şubat ayında yapılan mobil temassız ödeme işlem adedinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 216 artışla 1,2 milyon adet olarak gerçekleştiği görülüyor. Önümüzdeki dönemde kullanıcı alışkanlıklarının artmasıyla beraber mobil temassız ödemelerin çok daha yaygınlaşacağı öngörülüyor.

-İHA-

Türk Lirası, Vergi, Banka, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şubat ayında kartlı ödemeler yüzde 21 arttı - Son Dakika Ekonomi


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