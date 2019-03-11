Son Dakika Haberleri: Şubat Ayında Kayseri Havalimanı'ndan 992 Uçak İniş Kalkış Yaptı

Şubat Ayında Kayseri Havalimanı'ndan 992 Uçak İniş Kalkış Yaptı

15 dakika önce

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Şubat ayı havalimanı istatistiklerine göre; Şubat ayında Kayseri Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 147 bin 502, dış hat yolcu trafiği 19 bin 562, toplam yolcu trafiği ise 167 bin 64 oldu.

Şubat Ayında Kayseri Havalimanı'ndan 992 Uçak İniş Kalkış Yaptı, System.String[]
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Şubat ayı havalimanı istatistiklerine göre; Şubat ayında Kayseri Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 147 bin 502, dış hat yolcu trafiği 19 bin 562, toplam yolcu trafiği ise 167 bin 64 oldu.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Şubat ayı havalimanı istatistikleri açıklandı. Şubat ayı içerisinde Kayseri Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 147 bin 502, dış hat yolcu trafiği 19 bin 562, toplam yolcu trafiği ise 167 bin 64 oldu.

Ayrıca, Kayseri Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 992 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 124 olmak üzere, toplam uçak trafiği bin 116'ya ulaşırken, 2019 yılı Şubat ayında Kayseri Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda bin 670 ton olarak gerçekleşti.

Kayseri Havalimanı'nda 2019 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 352 bin 399'a, uçak trafiği 2 bin 326'ya ulaştı. Yük trafiği ise 3 bin 480 ton oldu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:26 Kaynak: İHA

Kayseri Havalimanı, Güncel
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