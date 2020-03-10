Şubat ayında magazin dünyasında en çok konuşulan isimler açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Şubat ayında magazin dünyasında en çok konuşulan isimler açıklandı - Son Dakika Magazin

Şubat ayında magazin dünyasında en çok konuşulan isimler açıklandı

6 saat önce

Medya Takip Merkezi(MTM), Şubat ayında magazin ve sanat dünyasının en çok konuşulan ünlü isimlerini açıkladı.

Şubat ayında magazin dünyasında en çok konuşulan isimler açıklandı, System.String[]
Medya Takip Merkezi(MTM), Şubat ayında magazin ve sanat dünyasının en çok konuşulan ünlü isimlerini açıkladı.

Medya Takip Merkezi(MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için her ay düzenli olarak hazırladığı raporun detaylarını açıkladı.  Magazin ve sanat dünyası birbirinden çarpıcı gelişmelerin yaşandığı Şubat ayını geride bıraktı. Yapılan medya araştırmasına göre; Şubat ayının en popüler ismi Acun Ilıcalı oldu. Listede Ilıcalı'yı sürpriz aşkları ile medyanın ilgi odağı haline gelen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti takip etti. Magazin camiasından birçok ismin aşk haberleri ile medyaya yansıması da ilgi çekti.

Acun Ilıcalı, 7 bin 3 haber ile Şubat ayında da en çok konuşulan ünlü isim oldu. Aşk hayatları ile medyada büyük merak uyandıran Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Şubat ayının en popüler isimlerinden oldu. Cem Yılmaz ay boyunca 6 bin 977 habere yansırken, Serenay Sarıkaya ise 5 bin 417 haberde adından bahsettirdi.  Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra, Serenay Sarıkaya ile olan birlikteliğine 'Konduramadım' açıklamasında bulunan Defne Samyeli, büyük bir sessizliğe bürünmüştü. Defne Samyeli, medyada 3 bin 907 haberde yer aldı.


- İstanbul
Serenay Sarıkaya, Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Son Dakika

Şarkıcı Arto, Özcan Deniz'in 8 Mart paylaşımına öfke kustu: Zibidi demogoji yapma
Hülya Avşar, YouTube kanalı üzerinden program yapmaya başlıyor Pazar esnafı, sokağa Survivor parkuru kurarak yarışma düzenledi Kitabında Defne Samyeli ile eskiden sevgili olduğunu söyleyen Mustafa Sandal ifadeye çağrıldı

Son Dakika Haberleri
15:05 Şarkıcı Arto, Özcan Deniz'in 8 Mart paylaşımına öfke kustu: Zibidi demogoji yapma
14:13 İki sanatçının etkileşimi 'Gece Sirenleri'ni çaldırdı
14:13 Devlet Tiyatroları İstiklal Şairi'ni 'Mehmet Akif' oyunuyla anacak
14:13 Antalya Müzesi'nde 48 yıldır sergilenen portre heykelin Sappho olduğu belirlendi
14:08 Hülya Avşar, YouTube kanalı üzerinden program yapmaya başlıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 17:34:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şubat ayında magazin dünyasında en çok konuşulan isimler açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]