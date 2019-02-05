Son Dakika Haberleri: Şubat Ayında Samsun 18 Dereceyi Gördü

Şubat Ayında Samsun 18 Dereceyi Gördü

1 saat önce

Türkiye'nin birçok bölgesinde kış etkisini gösterirken Şubat ayında Samsun 18 dereceyi gördü.

Şubat Ayında Samsun 18 Dereceyi Gördü, System.String[]
Türkiye'nin birçok bölgesinde kış etkisini gösterirken Şubat ayında Samsun 18 dereceyi gördü.

Türkiye genelinde birçok yer kış mevsiminin etkisiyle dondurucu soğukla mücadele ederken Samsun'da ise yalancı bahar yaşandı. Şubat ayında olunmasına rağmen termometreler gün içerisinde 18 dereceyi gördü. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil ve parklara akın ederek güneşin tadını çıkardı.

Sahil kenarında oturan Suat Türkel isimli vatandaş, mevsim değişikliklerinin her sene olduğunu ancak bu sene biraz daha yüksek bir şekilde devam ettiğini söyledi. Hava sıcaklıklarının bu şekilde seyretmesinin hastalıklara da neden olabileceğini ifade eden Türkel, "Biz de eşimle birlikte geldik. Sahilde kenarında oturuyoruz. Hem dolaşıyoruz hem de oturup çekirdek yiyoruz" dedi.

Bir başka vatandaş Ekrem Yıldırım ise, "Şubat ayında olmamıza rağmen havalar güzel. Güneşi gördük biz de sahil kenarına geldik. Gezmek için güzel bir gün" diye konuştu.

Meteoroloji uyardı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5 derece üstünde seyrediyor. Yarın kıyı kesimlerde çok bulutlu, iç kesimlerde ise yağmurlu hava beklenirken Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü de tüm şehirde yağmurlu havanın etkili olması tahmin ediliyor. Ekipler ayrıca lodosa karşı vatandaşları soba ve baca konusunda uyardı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:20 Kaynak: İHA

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