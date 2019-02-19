Şubat Ayında Şaşkın Bakışlara Aldırmadan Bankta Güneşlendiler
1 saat önce
Şubat ayında şaşkın bakışlara aldırmadan bankta güneşlendilerMUĞLA - Marmaris'te turist oldukları tahmin edilen iki kişi kış ortasında, bankta oturup güneşlendi.
Şubat ayında şaşkın bakışlara aldırmadan bankta güneşlendiler
MUĞLA - Marmaris
'te turist
oldukları tahmin edilen iki kişi kış ortasında, bankta oturup güneşlendi. Sokakta geçenlerin şaşkın bakışlarına aldırmayan iki kafadar güneşli havanın tadını çıkardı.
Yurdun birçok kesiminde soğuk hava etkili olurken Marmaris'te güneşli hava hakim. Hava sıcaklığının 17 derece olduğu ilçede güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar da oldu. Atatürk Caddesi
üzerinde bulunan bankta oturan iki kişi caddede yürüyenlerin şaşkın bakışlarına aldırmadan dakikalarca güneşlendi. Turist olduğu tahmin edilen kişiler Marmaris Körfezi manzarasında güneşin tadını çıkardı. İki kafadar güneşlendikten sonra kıyafetlerini giyip bölgeden uzaklaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:23 Kaynak: İHA
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