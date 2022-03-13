Şubat ayında trafik kazalarında 121 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şubat ayında trafik kazalarında 121 kişi hayatını kaybetti

13.03.2022 14:39
Şubat ayında trafik kazalarında 121 kişi hayatını kaybetti

EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, şubat ayında yurt genelinde 105'i ölümlü, 11 bin 61'i yaralanmalı toplam 32 bin 267 kaza meydana geldi.

EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, şubat ayında yurt genelinde 105'i ölümlü, 11 bin 61'i yaralanmalı toplam 32 bin 267 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 121 kişi hayatını kaybetti. Yılın ilk 2 ayında trafik kazalarında ölenlerin sayısı ise 269'a yükseldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, şubat ayında meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili verileri paylaştı. Geçen ay Türkiye genelinde 105'i ölümlü, 11 bin 61'i yaralanmalı, 21 bin 101'i hasarlı olmak üzere toplam 32 bin 267 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 15 bin 969 kişi yaralandı, 121 kişi de hayatını kaybetti. Şubat ayında en çok kaza yaşanan il yine İstanbul oldu.

İSTANBUL'DA 1 AYDA 3 KİŞİ ÖLDÜBin 628 kazanın yaşandığı İstanbul'da 3 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 11 kişi de yaralandı. İstanbul'u, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. En az kazanın yaşandığı şehirler ise 4 kaza ile Ardahan, 7 kaza ile Tunceli, 8 kaza ile Bayburt oldu. Şubat ayında 15 bin 164'ü 'alkollü araç kullanmak' suçundan toplam 1 milyon 342 bin 524 trafik cezası uygulanırken, 97 bin 233 araç ise trafikten menedildi. Yine aynı verilerine göre, yeni yılın ilk 2 ayında Türkiye'de meydana gelen 70 bin 247 trafik kazasında 269 kişi hayatını kaybetti, 34 bin 270 kişi de yaralandı.EN SIK YAPILAN SÜRÜCÜ HATALARITrafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."


Şubat ayında trafik kazalarında 121 kişi hayatını kaybetti
Şubat ayında trafik kazalarında 121 kişi hayatını kaybetti
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Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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