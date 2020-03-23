Şubat ayında yabancı ziyaretçi sayısı arttı - Son Dakika

Şubat ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,76 artış yaşandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020 yılı Şubat ayı 'Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar' verisini açıkladı. Buna göre Şubat ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,76 artış kaydedildi.

Bu ayda ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı 1 milyon 733 bin 112 oldu.

Ziyaretçilerin yüzde 55,52'si (962 bin 151 ) ülkemize İstanbul'dan, yüzde 12,28'i (212 bin 853) Edirne'den, yüzde 10,08'i (174 bin 758) Antalya'dan, yüzde 8,12'si (140 bin 764) Artvin'den ve yüzde 2,15'i (37 bin 320) Ankara'dan giriş sağladı.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ

2020 yılı Ocak-Şubat döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,68 artış yaşandı. Bu dönemde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,68 artış göstererek 3 milyon 520 bin 547 oldu. Yabancı ziyaretçinin 23 bin 656'lık kısmı (yüzde 0.67) günübirlikçi oldu.

(İHA)