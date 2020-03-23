Şubat ayında yabancı ziyaretçi sayısı arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şubat ayında yabancı ziyaretçi sayısı arttı - Son Dakika

Şubat ayında yabancı ziyaretçi sayısı arttı

7 saat önce

Şubat ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,76 artış yaşandı.

Şubat ayında yabancı ziyaretçi sayısı arttı, System.String[]

Şubat ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,76 artış yaşandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020 yılı Şubat ayı 'Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar' verisini açıkladı. Buna göre Şubat ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,76 artış kaydedildi.

Bu ayda ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı 1 milyon 733 bin 112 oldu.

Ziyaretçilerin yüzde 55,52'si (962 bin 151 ) ülkemize İstanbul'dan, yüzde 12,28'i (212 bin 853) Edirne'den, yüzde 10,08'i (174 bin 758) Antalya'dan, yüzde 8,12'si (140 bin 764) Artvin'den ve yüzde 2,15'i (37 bin 320) Ankara'dan giriş sağladı.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ

2020 yılı Ocak-Şubat döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,68 artış yaşandı. Bu dönemde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,68 artış göstererek 3 milyon 520 bin 547 oldu. Yabancı ziyaretçinin 23 bin 656'lık kısmı (yüzde 0.67) günübirlikçi oldu.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:25 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi
Babasını tıraş ettirmek isteyen de kolonyası biten de 112'yi aradı RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin         
13:46
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi         
12:56
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu! Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!         
12:42
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti         
12:27
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi         
12:22
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir         
11:27
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı         
11:25
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı         
11:15
Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar         
10:52
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı         
10:32
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor         
10:03
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum         
10:00
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 18:34:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şubat ayında yabancı ziyaretçi sayısı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]