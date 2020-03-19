Şubat ayının basketbol devleri belirlendi - Son Dakika
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Şubat ayının basketbol devleri belirlendi

6 saat önce

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı raporda basketbolun Şubat ayı devlerini belirledi.

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Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı raporda basketbolun Şubat ayı devlerini belirledi. 20 bin 452 habere konu olan Fenerbahçe Beko, Şubat ayının en çok konuşulan basketbol takımı oldu.

Raporda geçtiğimiz ayın en popüler basketbol takımları, en çok konuşulan oyuncuları ve koçları yer aldı.  Beklentilerin uzağında bir sezon geçiren Fenerbahçe Beko, kazandığı Türkiye Kupası ile moral buldu. 36'ncısı düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka Tekfen, Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Darüşşafaka Tekfen'i mağlup eden Fenerbahçe Beko, kupayı üst üste 2'nci, toplamda ise 7. kez kazandı. Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli baş antrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli ekibin başında 500. maçına çıktı. Obradovic, 7. sezonunu geçirdiği sarı-lacivertli takımla 11. kupasını kazandı. 20 bin 452 habere konu olan sarı lacivertliler, Şubat ayının en çok konuşulan basketbol takımı oldu. Fenerbahçe'yi sırası ile 8 bin 710 haber ile Anadolu Efes ve 7 bin 942 haber ile Milli Takım takip etti.

KOBE BRYANT UNUTULMADI

Helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant ve Gigi Bryant için anma töreni düzenlendi. Törenin başında Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant duygusal bir konuşma gerçekleştirirken gözyaşlarını tutamadı. Kobe Bryant, MTM'nin raporuna göre Şubat ayı içerisinde de 5 bin 502 haberde anıldı. Bryant'ı 5 bin 502 haber ile Türk vatandaşı olarak Milli Takım'da yer almaya başlayan Shane Larkin izledi. Melih Mahmutoğlu ise bin 598 haber ile üçüncü sırada yer aldı.

ERGİN ATAMAN'IN HEDEFİ EUROLEAGUE

Geçtiğimiz Ocak ayının ardından yeniden zirvede yer almayı başaran tecrübeli çalıştırıcı, yaptığı açıklamada hedeflerinin Euroleague kupasını Türkiye'ye getirmek olduğunu belirtti. Bu sezonki başarılı performanslarına değinen Ataman, ULEB'in takımı oynanan maç adedi ve yüzdeye göre Avrupa Ligi'nde en erken play-off'a kalan takım olarak ilan ettiğinin de altını çizdi. Ataman, Şubat ayı boyunca bin 837 haberde yer alarak medyada en çok konuşulan basketbol koçu oldu. Medya Takip Merkezi'nin aynı raporuna göre Ataman'ı sırası ile bin 755 haber ile Ufuk Sarıca ve bin 517 haber ile Obradovic takip etti.


- İstanbul
Türkiye Spor Yazarları Derneği, Malcolm Thomas, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:09 Kaynak: DHA

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