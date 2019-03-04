Son Dakika Haberleri: Şubat Favorilerim!????

Şubat Favorilerim!????

13 dakika önce

Her ayın olmazsa olmazı ŞUBAT Favorileriyle karşınızdayım! Bu ay da her zaman olduğu gibi yeni keşfettiğim veya yıllardır severek kullandığım kozmetik ürünleri, yepyeni 2 diziyi ve birde herr kıyafetimle uyum sağlayan bir postal önerisinde bulundum.

Her ayın olmazsa olmazı ŞUBAT Favorileriyle karşınızdayım! Bu ay da her zaman olduğu gibi yeni keşfettiğim veya yıllardır severek kullandığım kozmetik ürünleri, yepyeni 2 diziyi ve birde herr kıyafetimle uyum sağlayan bir postal önerisinde bulundum.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:16 Kaynak: Youtube

Şubat, Genel
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