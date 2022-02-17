ŞUBAT ORTASINDA DENİZ KEYFİ - Son Dakika

ŞUBAT ayının ortasında olmasına rağmen sıcak havayı değerlendirmek isteyen Antalyalılar ve turistler, Konyaaltı ve Lara sahilinde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da yaşayanlar güne güneşli hava ile uyandı. Yanlarında getirdikleri açılır kapanır sandalye ve masaları sahile kurup güneşli havanın keyfini çıkaranların yanı sıra, denize giren ve güneşlenenler göze çarptı. Bazı vatandaşlar ve turistler ise sahil bandında spor yapıp bisiklet sürmeyi tercih etti. Balık tutanların da görüldüğü sahilde, sokak köpekleri de güneşlenerek günün tadını çıkardı.