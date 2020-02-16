Şubat ortasında yaz sıcağını görenler sahili doldurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şubat ortasında yaz sıcağını görenler sahili doldurdu - Son Dakika

Şubat ortasında yaz sıcağını görenler sahili doldurdu

7 saat önce

ANTALYA'da şubat ayında hava sıcaklığı 21 dereceyi görünce Konyaaltı Sahili tıka basa doldu.

Şubat ortasında yaz sıcağını görenler sahili doldurdu, System.String[]

ANTALYA'da şubat ayında hava sıcaklığı 21 dereceyi görünce Konyaaltı Sahili tıka basa doldu.

Türkiye'nin birçok bölgesine karlı ve soğuk hava hakimken turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı yaz mevsimini aratmıyor. Şubat ayında 21 dereceyi gören hava sıcaklığı nedeniyle kentte yaşayan yerli ve yabancı tatilciler ile kent sakinleri, güneşli ve sıcak havanın tadını dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde çıkardı. Bazı tatilciler kumsalda güneşlenirken bazıları ise sahil bandındaki çimlere uzanarak keyif sürdü. Güneşli havanın keyfini ise en çok çocuklar çıkardı. Deniz kenarında kıyafetleriyle birlikte suyla oynayan çocuklara, balık tutmak için olta atan balıkçılar eşlik etti.

Sahilde sıcak havanın keyfini süren Filiz ve Abdullah Tetik çifti, bugün bir yakınlarının Sivas'tan geldiğini ve Antalya'daki hava sıcaklığına şaşırdığını söyledi. Antalya'yı çok sevdiklerini ve havanın tadını çıkardıklarını belirten Tetik çifti, bugünü sahilde bitireceklerini ifade etti.

Sahilde yürüyüş yapan Ekrem ve Aytül Öncü çifti de Antalya'da kış mevsiminin olmadığını, her ayın yaz gibi sıcak geçtiğini söyledi.

Bir başka tatilci Nevin Korkmaz ise şubat ayında dahi kentin sıcak hava imkanı sunduğunu söyledi.


Konyaaltı Sahili, Türkiye, Güneşli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da hava sıcaklığı 21 dereceye çıkınca vatandaşlar soluğu sahilde aldı
Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti CHP kongresinde gergin anlar! Çevik kuvvet müdahale etti Tel Abyad'daki bombalı araç saldırısını gerçekleştiren terörist yakalandı

Son Dakika Haberleri
00:00 Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 00:08:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şubat ortasında yaz sıcağını görenler sahili doldurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]