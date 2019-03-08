Son Dakika Haberleri: Şubat'ta En Çok Bist100 Kazandırdı, Euro Kaybettirdi

Şubat'ta En Çok Bist100 Kazandırdı, Euro Kaybettirdi

1 saat önce

– Finansal yatırım araçları arasında, Şubat ayında en yüksek getiriyi yüzde 7.15 ile BİST100 kazandırırken, euro yüzde 2.56 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Şubat'ta En Çok Bist100 Kazandırdı, Euro Kaybettirdi, System.String[]
– Finansal yatırım araçları arasında, Şubat ayında en yüksek getiriyi yüzde 7.15 ile BİST100 kazandırırken, euro yüzde 2.56 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Şubat ayı verilerine göre;

"En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7.22, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7.15 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

"Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 4.01, mevduat faizi (brüt) yüzde 1.32 ve külçe altın yüzde 0.22 kazandırırken, euro yüzde 2.56 ve dolar yüzde 1.93 kaybettirdi.

"TÜFE ile indirgendiğinde ise yatırımcısına DİBS yüzde 3.93, mevduat faizi (brüt) yüzde 1.25, külçe altın yüzde 0.15 kazandırırken; dolar yüzde 2.0 ve euro yüzde 2.63 ile yatırımcısına kaybettirdi.

"BİST100 endeksi üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11.85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yatırımcısına yüzde 9.07 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0.13, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2.62 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

"Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18.47, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17.12 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16.84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17.79 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

"Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7.52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16.44 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31.65, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 25.99 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu." (Grafik) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:20 Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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