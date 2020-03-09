Şubat'ta en çok külçe altın kazandırdı, DİBS ve BIST kaybettirdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Şubat'ta en çok külçe altın kazandırdı, DİBS ve BIST kaybettirdi - Son Dakika Ekonomi

Şubat'ta en çok külçe altın kazandırdı, DİBS ve BIST kaybettirdi

6 saat önce

Finansal yatırım araçları aylık olarak değerlendirildiğinde, Şubat ayında en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4.43, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde de yüzde 4.56 ile külçe altında gerçekleşti.

Şubat'ta en çok külçe altın kazandırdı, DİBS ve BIST kaybettirdi, System.String[]

Finansal yatırım araçları aylık olarak değerlendirildiğinde, Şubat ayında en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4.43, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde de yüzde 4.56 ile külçe altında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Şubat 2020" verilerine göre; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; dolar yüzde 1.83, mevduat faizi (brüt) yüzde 0.24, euro yüzde 0.07 kazandırırken; Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0.61 ve BIST 100 endeksi ise yatırımcısına yüzde 1.46 kaybettirdi.

TÜİK'e göre; TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 1.96, mevduat faizi (brüt) yüzde 0.37, euro yüzde 0.20 kazandırırken; DİBS yüzde 0.48 ve BIST 100 endeksi yüzde 1.34 kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11.49, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12.11 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0.15 yatırımcısına en çok kaybettiren; TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0.41 ile en az kazandıran yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17.21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14.23 yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2.02 ile en az kazandıran yatırım aracı olurken; TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0.57 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27.64, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24.11 yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS yüzde 16.68, mevduat faizi (brüt) yüzde 9.56, dolar yüzde 5.24, BIST 100 endeksi yüzde 4.83 ve euro yüzde 1.15 yatırımcısına kazandırdı.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 13.46, mevduat faizi (brüt) yüzde 6.53, dolar yüzde 2.33, BIST 100 endeksi yüzde 1.93 kazandırırken; euro yüzde 1.65 yatırımcısına kaybettirdi. (Grafik)


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:34 Kaynak: DHA
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