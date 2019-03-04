Şubatın zam şampiyonu pirinç
32 dakika önce
Yıllık bazda kuru üzümde fiyat artışı %96.6 olurken, Şubat 2019'da ise pirinç fiyatında %17.6 artış görüldü.
Yıllık bazda kuru üzümde fiyat artışı %96.6 olurken, Şubat 2019'da ise pirinç fiyatında %17.6 artış görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:05
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