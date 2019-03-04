Son Dakika Haberleri: Şubatın zam şampiyonu pirinç

Şubatın zam şampiyonu pirinç

32 dakika önce

Yıllık bazda kuru üzümde fiyat artışı %96.6 olurken, Şubat 2019'da ise pirinç fiyatında %17.6 artış görüldü.

Şubatın zam şampiyonu pirinç, System.String[]
Yıllık bazda kuru üzümde fiyat artışı %96.6 olurken, Şubat 2019'da ise pirinç fiyatında %17.6 artış görüldü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:05 

Ekonomi
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