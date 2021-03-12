Şubatta 180 milyon dolarlık hububat ve bakliyat ihraç edildi

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, şubat ayında 180 milyon dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı yapıldığını açıkladı. Okutru, "Türkiye genelindeki hububat birlikleri arasında en fazla ihracat yapan birlik olduk" dedi. En fazla ABD, Irak, Almanya ve Rusya'ya yapılan ihracatta başı ise yüzde 16,29'luk değerle şeker ve şekerli mamuller çekti.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, birlik olarak şubat ayı ihracat rakamlarını açıklayarak, en çok ihraç edilen ürün ve ülkeleri aktardı. Ayrıca Okutur, 2021 yılının fuar takvimini paylaşarak, online alım heyetleri, İhracat İlham Veren Kadınlar Platformu ve yeni başlattıkları Ur-Ge projesine yönelik bilgi verdi.

"EN FAZLA İHRACAT YAPAN BİRLİK OLDUK"

Şubat ayında 177 ülkeye 180 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Okutur, "Böylece diğer hububat birlikleri içerisinde yüzde 28'lik bir payla en fazla ihracat gerçekleştiren birlik olduk. Yine İstanbul'daki diğer birliklere göre de en fazla ihracat gerçekleştiren birlik olma özelliğini koruduk" diye konuştu.

İLK ÜÇ ÜLKE: ABD, IRAK VE ALMANYA OLDU

Okutur, "İhracatı en çok ABD, Irak, Almanya ve Rusya'ya yaptık. En fazla ihraç edilen ürünler ise gıda müstahzarları, pastacılık ürünleri, şeker ve şekerli mamuller, kakaolu mamuller ile değirmencilik ürünleri oldu. Şubat ayında özellikle şeker ve şekerli mamuller ihracatı yüzde 16,29 değer kazanarak ilk sırada yer aldı" ifadelerini kullandı.

2021 FUAR TAKVİMİ BELLİ OLDU

2021 yılı fuar takvimini açıklayan Okutur, "Nisan ayında Rusya, haziranda Kolombiya, Amerika, ekimde ise Meksika var. Fuarlara birlik olarak katılacağız. Pandemi nedeniyle geçen yıl yapamamıştık ama bu yıl olacak. Üyelerimiz de büyük bir heyecanla fuarlara katılmayı bekliyor, yoğun ilgi var. Fuarlar, alıcı firmalarla birebir görüşmeyi sağlıyor, ürünlerimizi sergiliyoruz. Müşterilerle birebir görüşmenin büyük avantajı var, ürünlerimizi görüp, kalitesini anlıyorlar. Yüz yüze görüşmeyle iyi sonuçlar alıyoruz. Sanal fuarlar da yaptık ama fiziki fuarların avantajı daha yüksek" dedi.

ONLİNE ALIM HEYETLERİ

Şu ana kadar genelde Latin Amerika ülkeleriyle online alım heyetleri düzenlediklerini anlatan Okutur, "Şili, Kolombiya, Uruguay gibi ülkelerle görüşmeler yaptık. Alım heyetleri konusunda çok başarılıyız, deneyim kazandık. İhracatçı üyelerimiz de sonuçtan çok mutlu, sürekli yapılmasını istiyorlar. Bu yıl da Şili ve Faz olmak üzere 2 alım heyeti organize ettik. Bundan sonra hedef Pazar olarak Güney Afrika'yı seçtik, çalışmalarımız devam ediyor. Talep çok olduğu için her ay 2 alım heyeti tertiplemeyi hedefliyoruz. Alım heyetleri neticesinde iş odaklı direk kontrat yapılabiliyor. Bundan sonraki süreçte de iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

İHRACAT İLHAM VEREN KADINLAR PLATFORMU HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR

İhracat İlham Veren Kadınlar Platformu'nu geçtiğimiz yıl eylül ayında kurduklarını söyleyen Haluk Okutur, "O zaman 13 kadın girişimcimiz vardı. Bugün 60 kadına ulaştık, sayı her geçen gün artıyor. Platform sayesinde ihracatçı olan kadınlarımız var. İhracatçı kadınlar ülke ekonomisine de katkı sağlayacak. Çalışmalarımız devam ediyor, yoğun ilgi oldu. Eğitimlere de başladık, online olacak eğitimlerde kadınların ihracat konusunda bilgi sahibi olmasını sağlayacağız. İhracat yapmayan kadınlar ihracat başlayacak, yapanlar ise daha da artıracak" ifadelerini kullandı.

Kadınların daha disiplinli, çalışkan ve kararlı olduğunu belirten Okutur, "Ülke ekonomisine daha fazla fayda sağlayacağını görüyoruz. Bu bakımdan girişimci olmaları, ihracat yapmaları için önlerinin açılması gerektiğine inanıyorum. Biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

E-BÜLTENDE BU AY GÜNEY KORE VAR

Okutur, "Geçtiğimiz yıl e-bülten ve dergi yayınlamaya başladık. Dergide hububat sektörüyle alakalı makaleleri topluyoruz. Ayrıca, ihracatı artırmak için çeşitli bilgiler oluyor. Üyelerimiz de bilgilendiklerini ve devamını istediklerini söylüyor, onları da tanıtıyoruz. İhracat rakamlarını artırmak noktasında büyük fayda sağladığını gördük. Bu ay çıkacak sayısında Güney Kore pazarını, nasıl ihracat yapılacağını anlatacağız. İhracat üyelerimiz yaşadıkları zorlukları, başarıları aktaracak" diye konuştu.

UR-GE PROJESİ BAŞLADI

Sektörel ihtiyaçların belirlenmesi ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda firmaların eğitim ve strateji geliştirme konusunda destek almalarını hedefleyen Ur-Ge projesinin başlatıldığını duyuran Okutur, "Projenin, firmaların hedef pazarlarda alıcılarla buluşmasını sağlayan ve devlet destekli özel danışmanlık hizmetlerinden yararlanmasını hedefleyerek 36 ay sürmesi planlandık. Üye firmalarımız ve kadın girişimciler ilgi gösterdi. KOBİ yapısındaki şirketler için uygun ve büyük avantaj sağlayacak diye düşünüyorum. Yararlanmak isteyenler bize başvurabilir" ifadelerini kullandı.