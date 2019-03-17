Şubatta 602 Firmaya Dahilde İşleme İzin Belgesi Verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında şubat ayında 602 firma için izin belgesi düzenlendi.

Dahilde işleme rejimi kapsamında şubat ayında 602 firma için izin belgesi düzenlendi.



Ticaret Bakanlığının şubat ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, geçen ay 602 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 4 hariçte işleme izin belgesi, 3 yurt içi satış ve teslim belgesi, 55 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.



Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 11 olarak gerçekleşti.

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