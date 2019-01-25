Şubatta 7 millet bahçesinin ihalesi yapılacak
1 saat önce
Sakarya, Eskişehir, Samsun, İstanbul, Ankara, Mersin ve Sivas illerine yapılacak millet bahçelerinin ihaleleri şubat ayında gerçekleştirilecek.
Sakarya, Eskişehir, Samsun, İstanbul, Ankara, Mersin ve Sivas illerine yapılacak millet bahçelerinin ihaleleri şubat ayında gerçekleştirilecek.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:57
HDP'den İstanbul ve Ankara İçin İddialı Çıkış: Bu Seçimin Kaderini Biz Belirleyeceğiz
Victor Moses, Fenerbahçe-Ümraniyespor Maçını Tribünden Takip Etti
Usta Oyuncu Ayşen Gruda, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Son Dakika! CHP İstanbul'da 25, İYİ Parti 4 İlçede Aday Gösterecek, 10 İlçede İki Parti de Kendi Adayını Yarışa Sokacak