Şubatta 7 millet bahçesinin ihalesi yapılacak

Sakarya, Eskişehir, Samsun, İstanbul, Ankara, Mersin ve Sivas illerine yapılacak millet bahçelerinin ihaleleri şubat ayında gerçekleştirilecek.

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HDP'den İstanbul ve Ankara İçin İddialı Çıkış: Bu Seçimin Kaderini Biz Belirleyeceğiz