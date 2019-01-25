Son Dakika Haberleri: Şubatta 7 millet bahçesinin ihalesi yapılacak

Şubatta 7 millet bahçesinin ihalesi yapılacak

1 saat önce

Sakarya, Eskişehir, Samsun, İstanbul, Ankara, Mersin ve Sivas illerine yapılacak millet bahçelerinin ihaleleri şubat ayında gerçekleştirilecek.

Şubatta 7 millet bahçesinin ihalesi yapılacak, System.String[]
Sakarya, Eskişehir, Samsun, İstanbul, Ankara, Mersin ve Sivas illerine yapılacak millet bahçelerinin ihaleleri şubat ayında gerçekleştirilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:57 

Ekonomi
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