Şubatta borsa kazandırdı, döviz üzdü

Şubat ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi borsa sağladı.

Şubat ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi borsa sağladı. Dolar ve euro ise yatırımcısını üzdü.

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