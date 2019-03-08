Şubatta borsa kazandırdı, döviz üzdü
1 saat önce
Şubat ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi borsa sağladı.
Şubat ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi borsa sağladı. Dolar ve euro ise yatırımcısını üzdü.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:35
Cem Yılmaz, Yılda Kaç Milyon Dolar Kazandığını Açıkladı!
Ses Gelen Mezarı Kazan Polis, Gömülen Kişinin Yaşadığını Gördü
Duyanlar Şaşıp Kalıyor! Bafra Irkı Koyun, 6 Kuzu Birden Doğurdu
Irak'tan Geldi, Mardin'e 15 Milyon Dolarlık Yatırım Yaptı