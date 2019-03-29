Son Dakika Haberleri: Şubatta dış ticaret açığı yüzde 63 azaldı

Şubatta dış ticaret açığı yüzde 63 azaldı

4 dakika önce

Geçici dış ticaret verilerine göre şubatta ihracat 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 artarak 13 milyar 593 milyon dolar oldu.

Şubatta dış ticaret açığı yüzde 63 azaldı, System.String[]
Geçici dış ticaret verilerine göre şubatta ihracat 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 artarak 13 milyar 593 milyon dolar oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:12 

Ekonomi
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