Şubatta dış ticaret açığı yüzde 63 azaldı

Geçici dış ticaret verilerine göre şubatta ihracat 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 artarak 13 milyar 593 milyon dolar oldu.

Geçici dış ticaret verilerine göre şubatta ihracat 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 artarak 13 milyar 593 milyon dolar oldu.

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