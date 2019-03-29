Şubatta dış ticaret açığı yüzde 63 azaldı
4 dakika önce
Geçici dış ticaret verilerine göre şubatta ihracat 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 artarak 13 milyar 593 milyon dolar oldu.
Geçici dış ticaret verilerine göre şubatta ihracat 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 artarak 13 milyar 593 milyon dolar oldu.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:12
Son Dakika! Dış Ticaret Açığı Şubat'ta 2 Milyar 134 Milyon Dolar Oldu
Bakan Albayrak'tan, Merkez Bankasının Swap Kararıyla İlgili Açıklama: Normalize Oldu
Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı
Köşe Yazarı Ayşe Özyılmazel, Şeyma Subaşı'nın "Kadınlar Zayıftır" Paylaşımına Tepki Gösterdi