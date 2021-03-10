fizy'nin şubat şampiyonları belli oldu - Son Dakika

fizy'nin şubat şampiyonları belli oldu

10.03.2021 10:58
fizy'nin şubat şampiyonları belli oldu, System.String[]

Dijital müzik platformu fizy'de şubat ayının şampiyonları belli oldu.

Dijital müzik platformu fizy'de şubat ayının şampiyonları belli oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türk müziğinin sevilen isimlerinden Müslüm Gürses, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses ve Ahmet Kaya'nın yanı sıra her yaştan dinleyici kitlesine sahip Tarkan ve Serdar Ortaç, Oğuzhan Koç, Bilal Sonses ve Gazapizm de fizy'de Şubat ayında en çok dinlenen isimler arasında yer aldı.

35 milyondan fazla şarkıyla her zevkten müzik türüne hitap eden platformda şubat ayında en fazla Derya Bedavacı'nın "Affet" isimli parçası beğenilirken, Cem Adrian ve Mark Eliyahu'nun son zamanların en ilgi gören düeti "Kül" de en fazla paylaşılan parça oldu.

Kullanıcılar en fazla İkilem'in "Bir Sebebi Var" parçasını dinlerken, en çok aratılan isim de Ahmet Kaya oldu.

fizy'li müzik severler şubat ayında yine en fazla pop türü parçalar dinledi. Popu rap ve "oldies" kategorileri takip etti.

fizy editörlerinin oluşturduğu listeler arasında en çok tercih edilenler şöyle sıralandı: "'En Yeniler (Yerli)', 'En Yeniler (Yabancı)', 'Günün Listesi', '90'lar Türkçe Pop', 'fizy pop', 'fizy rap', '2000'ler Türkçe Rock', 'Koş fizy Koş', '#EvdeHayatVar pop', 'Tatlı Romantik'."

Şubat ayında fizy'i en çok dinleyen şehirlerin başında İstanbul gelirken onu Konya, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Antalya, Kayseri, Samsun takip etti.

fizy'nin şubat şampiyonları belli oldu
fizy'nin şubat şampiyonları belli oldu

Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Ahmet Kaya, Fizy, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat fizy'nin şubat şampiyonları belli oldu - Son Dakika


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