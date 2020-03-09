Şubatta en fazla reel getiri külçe altında oldu - Son Dakika
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Şubatta en fazla reel getiri külçe altında oldu

6 saat önce

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, şubatta en fazla reel getiri külçe altından sağlandı.

Şubatta en fazla reel getiri külçe altında oldu, System.String[]

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, şubatta en fazla reel getiri külçe altından sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, şubatta en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,43, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,56 ile külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 1,83, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,24, avro yüzde 0,07 kazandırırken, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,61, BIST 100 endeksi yüzde 1,46 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 1,96, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,37, avro yüzde 0,2 kazandırmasına karşın, DİBS yüzde 0,48, BIST 100 endeksi yüzde 1,34 kayba yol açtı.

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,49, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,11 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,15, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,41 ile yatırımcısına en az kazandıran yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Yıllık en çok külçe altın kazandırdı

6 aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,21, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,23 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde 2,02 ile en az kazandıran yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,57 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,64, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 24,11 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Diğer taraftan, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından DİBS yüzde 16,68, mevduat faizi (brüt) yüzde 9,56, dolar yüzde 5,24, BIST 100 endeksi yüzde 4,83 ve avro yüzde 1,15 yatırımcısına kazandırdı.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 13,46, mevduat faizi (brüt) yüzde 6,53, dolar yüzde 2,33, BIST 100 endeksi yüzde 1,93 kazandırırken, avro yüzde 1,65 kayba yol açtı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:22 Kaynak: AA
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